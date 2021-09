Benjamin Mendy absent de tous les produits commerciaux de Manchester City

8

Man City remove all mentions of Benjamin Mendy on club shop website after rape charge / @TelegraphDucker reports https://t.co/C1VV2nsZUU — Telegraph Sport (@TelegraphSport) September 13, 2021

... on n'appellera plus Benjamin Mendy. Accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes , Benjamin Mendy poursuit sa descente aux enfers. Le Telegraph rapporte que l'ancien Marseillais a totalement disparu des produits commerciaux proposés par Manchester City. Il n'est désormais plus possible de commander via le site officiel un maillotfloqué du nom et du numéro de l'international français. Par ailleurs, toute tentative de recherche contenant « Mendy » ou « Benjamin Mendy » renvoie directement sur la page d'accueil.Le quotidien anglais a cherché à joindre les porte-paroles du meilleur ennemi de Manchester United, mais ceux-ci ont préféré ne faire aucun commentaire. La seule trace restante du natif de Longjumeau sur le site web est dans la page listant l'effectif, aux côtés de l'Espagnol Aymeric Laporte.Le licenciement ne devrait pas tarder...