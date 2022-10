Paris ronge son frein contre Benfica

Après s'être imposé face à la Juventus et au Maccabi Haïfa, le PSG a marqué le pas face au Benfica Lisbonne (1-1) dans un Estádio da Luz en fusion.

Messi calme le volcan

L'Odysseas de l'espace

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos - Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo - Enzo Fernandez (Aursnes, 78e), Florentino - Neres (Pinho, 90e), Mario, Rafa - Ramos (Draxler, 78e). Entraîneur : Roger Schmidt.



PSG (3-4-3) : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Vitinha (Ruiz, 87e), Verratti, Mendes (Bernat, 67e) - Messi (Sarabia, 81e), Mbappé, Neymar. Entraîneur : Christophe Galtier.

Lionel Messi et Neymar n’ont probablement jamais mis les pieds à Vulcania. Mais les deux hommes n’ont pas besoin de se rendre dans le Puy-de-Dôme pour apprendre ce qu’est un volcan en éruption. Un match de Ligue des champions à l'Estádio da Luz suffit pour comprendre ce que ça fait d’être dans un cratère et notamment lors de l’entrée des joueurs où la musique de la Ligue des champions n’a été entendu par personne, couverte par les chants des 65 000 supporters du Benfica. Et si laa réussi à trouver le remède pour refroidir l'ambiance, la lave a fini par surgir de nouveau pour stopper le PSG - deux victoires en deux rencontres de C1 - dans son élan (1-1).Comme l’avait annoncé Christophe Galtier en conférence de presse de veille de match, les hommes de Roger Schmidt - qui a clairement gagné le jeu de l’applaudimètre au moment des annonces des équipes - pressent haut, portés par les sifflets stridents des supporters lorsque le ballon est dans les pieds des Parisiens. Déstabilisés, les potes de Marquinhos galèrent à ressortir le cuir, et lesen profitent pour chauffer les gants de Gianluigi Donnarumma qui écœure Gonçalo Ramos à deux reprises (7et 13), puis David Neres parti dans le dos de la défense parisienne (17). En galère, le PSG s’en remet comme souvent à son trio offensif qui jusque-là avait été très calme. Un mouvement de balle de toute beauté qui part de Messi, passe par Mbappé, Neymar et revient sur l’Argentin qui enroule une merveille de frappe pour ouvrir le score. Un but qui va éteindre le volcan pendant quelques minutes et les joueurs du Benfica avec. Le duo Verratti-Vitinha peut alors reprendre le tempo de la rencontre. Mais c’était compter sans la nouvelle éruption sur une frappe d'Antonio Silva repoussée par Donnarumma après un enchaînement magique de David Neres dans la surface (36). Et ce qui devait arriver arriva avec un centre d'Enzo Fernandez - laissé seul par Hakimi - que Danilo pousse dans ses propres cages. Joueur actuel le plus présent sur les maillots des spectateurs, le milieu argentin n’est pas passé loin de passer de héros à zéro sur une grosse semelle sur Marco Verratti qui ne lui vaudra qu’un jaune (45).Très peu sollicité durant le premier acte, mis à part sur le but où il ne peut rien faire, Odysseas Vlachodimos a eu, en revanche, bien plus de boulot durant la seconde période. Heureusement pour Benfica, les mains du portier grec sont solides, à l’image de sa parade sur un coup franc de Neymar (54), sur une tête de Danilo (57) ou encore sur une frappe enroulée de Mbappé (68). Et quand Vlachodimos semble battu, sa transversale est là pour repousser le retourné mauvais pied de Neymar (48). Bien plus solide lors de ce deuxième acte, le PSG reste toutefois friable derrière, et Rafa profite de sa vitesse pour déposer Marquinhos et Ramos avant de se faire recaler par Donnarumma (80). Une alerte qui de nouveau réveille le volcan de l'Estádio da Luz. Sans que personne n'arrive cette fois-ci à trouver le bouton off. Mais que Paris se rassure, aucun club français ne l'a trouvé, le Benfica étant invaincu dans son antre face aux clubs de l'Hexagone.