Belgique : L'agent Dejan Veljkovic se lâche sur l’affaire du Footgate

ABC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une histoire avec beaucoup de rebondissements.Dejan Veljkovic, qui devenait il y a quelques jours le premier repenti de la justice outre-Quiévrain , s'est livré à une grande interview en direct sur la chaîne flamande VRT ce mardi soir. Il est revenu en longueur sur le déroulé des différentes transactions frauduleuses qui ont fait basculer le football belge dans un gigantesque chaos entre 2014 et 2017, allant jusqu'à des affaires de matchs truqués, dans ce qui a été nommé le « Footgate » . Ainsi, conformément à son deal, l'agent serbe s'est engagé à tout avouer contre une remise de peine. La RTBF indique que Veljkovic s'est senti lâché par ses anciens comparses, et a décidé de tout balancer. Dans l'affaire, l'intéressé a permis aux différents partis d'engranger jusqu'à 25,5 millions d'euros d'argent sale, principalement en rétro-commissions sur des transferts.Des clubs comme Lokeren, par son président Roger Lambrecht ou son ancien entraîneur Peter Maes, mais aussi le Racing Genk, le Club de Bruges et Anderlecht sont particulièrement visés, ainsi que l'arbitre Sébastien Delferière. L'autre arbitre suspecté au début de l'enquête, Bert Vertenten, a lui été mis hors de cause par le Serbe, disant qu'il a refusé ses propositions. Là où l'interview de Veljkovic a permis de découvrir des choses est lors du passage à la tête de la sélection de Georges Leekens, en 2010. Alors qu'il venait de signer à Lokeren et de toucher un acompte officieux de 200 000 euros en liquide du président Lambrecht (qui n'en était plus à son coup d'essai), il est alors en charge des Diables Rouge et choisit de sélectionner et de faire jouer quelques minutes Derrick Tshimanga, défenseur prometteur de Lokeren, en 2011. Vendu à Genk l'été suivant pour 2,5 millions, il rembourse ainsi son ancien président grâce aux commissions de ce transfert.Il va falloir repasser un gros coup de balai à tous les étages du football belge encore une fois.