Belfort résiste au siège pour s'offrir une épopée

ASM Belfort (N2) 0-0 Montpellier HSC (5-4 tab)

Belfort (4-5-1) : Ehlinger - Konki, Cuenin, Arisi, Dago - Magassouba, Loichot - Bentahar, Umbdenstock, Benkkouche - Régnier. Entraîneur : Anthony Hacquard.



Montpellier (3-5-2) : Rulli - Le Tallec, Hilton (cap.), Congré - Souquet, Ferri, Mollet, Chotard, Oyongo - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

EC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une nouvelle citadelle à Belfort.Malgré la grosse artillerie sortie par Der Zak', Montpellier n'y arrive pas à Roger-Serzian. Au contraire, les joueurs d'Anthony Hacquard jouent les coups avec culot, dans le sillage de leur capitaine aux sept buts dans la compétition, Thomas Régnier. Mais ni lui ni personne ne trouve la faille. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer. Surtout dans une fin de match folle, qu'Hacquard n'a pas le loisir de suivre depuis le bord du terrain, expulsé à l'heure de jeu.Entre le contrôle façon Brandão de Delort (73) et le dernier montant touché par Ferri (90+7), Belfortains et Montpelliérains ont tous droit à un tour d'ascenseur émotionnel. Il y a d'abord Delort, qui trouve la transversale d'Ehlinger d'une volée puissante. Il y a ensuite Rülli, qui se sacrifie pour arrêter un contre belfortain et ramasse son rouge (90+4). Bertaud entre en jeu, il va devoir être costaud.Évidemment, aucun but ne sera marqué dans la prolongation. Parce qu'il est écrit que ce huitième de finale doit se jouer entre un portier de 18 ans et son homologue de 21 ans. Savanier et Régnier commencent par rentrer leurs tentatives respectives, cela va de soi. On ne peut pas en dire autant de Sambia (au-dessus) et de Grasso (arrêt de Bertaud). Mais la plus belle et la plus décisive reste la parade de dingue d'Ehlinger à face Le Tallec : la main qui se lève, le gamin est exceptionnel sur sa ligne. Et n'a plus qu'à regarder Loichot finir le job et envoyer les siens vers les étoiles.Attention : le nouveau Petit Poucet a une faim de Lion.