Gaëtan pérenne

Charbonnier n'est pas le seul Gaëtan de l'AJA capable de dynamiter les défenses adverses : ce jeudi soir en barrage aller de Ligue 1 contre Sant-Étienne, c'est Gaëtan Perrin qui a fait chavirer l’Abbé-Deschamps avec une entrée pleine de peps et un but splendide qui laisse un suspense entier (1-1) avant la manche retour de dimanche. Forcément un moment spécial pour ce Gone pur jus (25 ans), qui évoluait en troisième division il y a encore quelques mois.

[? VIDEO - BUT] ⚽️ #Ligue1UberEats ??? AUXERRE ÉGALISE GRÂCE À CE MAGNIFIQUE ENCHAÎNEMENT DE PERRIN !!!? Le joueur formé à l'OL transperce les filets stéphanois et permet à l'AJA de revenir dans la partie à quelques minutes de la fin !https://t.co/OE6v3BrhAY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 26, 2022

« On ira dans le Chaudron avec les dents très très longues »

[?LIVE] ⚽️ #Ligue1UberEats ? Gaëtan Perrin (@AJA) : "On répondra présent au match retour. En tant qu'ancien lyonnais, le chaudron ne me fait pas peur !"#AJAASSE pic.twitter.com/MZfSGqcxbx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 26, 2022

Le 24 février 2016, Gaëtan Perrin était titulaire en Youth League, à la Plaine des Jeux de Gerland, en pointe de l'équipe U19 de l'Olympique lyonnais (dont faisaient également partie Houssem Aouar et Romain Del Castillo) face aux jeunes pousses de l'Ajax : Donny van de Beek, Abdelhak Nouri ou Kasper Dolberg (score final : 3-0 pour les Néerlandais). Vingt-quatre jours plus tard, il entrait en jeu pour la troisième fois en Ligue 1, contre Nantes, et marquait dans la minute pour ouvrir son compteur et débloquer la situation dans les derniers souffles de la rencontre. Six ans sont passés depuis ces premiers frissons, et l'on ne peut pas dire que la courbe du jeune milieu offensif formé à Tola Vologe a continué sur le même rythme effréné. Mais à quelques jours de son 26anniversaire, il vient sans doute d'inscrire ce jeudi soir contre Saint-Étienne le but le plus important de sa jeune carrière. Et pas uniquement pour son esthétisme soigné.En allant fusiller le solide Paul Bernardoni de son pied gauche - lui le droitier - sur une ouverture de Birama Touré, le milieu de poche de l'AJA a permis à l’Abbé-Deschamps de se reprendre un shoot de dopamine , six jours après la qualification contre Sochaux . Surtout, il a offert au club bourguignon l'opportunité de se présenter, à Geoffroy-Guichard dans trois jours, avec toutes ses chances. Ce match n'avait rien d'anodin pour Perrin, né à Lyon, arrivé à l'OL à neuf ans et qui n'avait jamais affronté l'ASSE en professionnel, car parti de son club formateur à ses 21 piges. Et le joueur arrivé l'été dernier dans l'Yonne ne s'imaginait sans doute pas pouvoir de sitôt retoucher l'élite du doigt, lui qui régalait la saison passée les observateurs de National 1 avec Orléans. Il y était d'ailleurs resté quatre ans (2017-2021) avant de taper dans l'œil d'Auxerre, après avoir terminé meilleur passeur et troisième meilleur buteur du championnat, avoir été élu joueur de la saison par les supporters de l'USO et avoir pris place dans le onze type de N1 Difficile de dire que Perrin aura manqué son rendez-vous contre les Verts : sorti du banc juste après l'heure de jeu en remplacement de Lassine Sinayoko, le chenapan de 25 ans a apporté sa fougue dans cette partie et ce n'est pas un hasard si les hommes de Jean-Marc Furlan ont attendu la dernière demi-heure pour appuyer sur l'accélérateur, l'égalisation venant récompenser cet élan et valider l'honnête saison de Perrin (39 apparitions dont 23 titularisations, pour 6 réalisations et 2)., a-t-il lâché tout sourire pour beIN SPORTS, au coup de sifflet finalÀ mi-parcours, la mission semble déjà réussie.

Par Jérémie Baron