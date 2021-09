Auxerre rigole, Dijon respire et Nancy continue de couler

Auxerre enchaîne et grimpe à la deuxième place de Ligue 2 après sept journées, pendant que Nîmes et Sochaux ont manqué l'opportunité de revenir dans la roue de Toulouse. En bas du tableau, Yassine Benzia permet à Dijon de respirer, alors que la première victoire de Nancy devra encore attendre. Grenoble, Quevilly, Rodez, Pau et Ajaccio ont également gagné.

Deux équipes qui cherchaient avant tout à casser leur mauvaise dynamique, puisqu'elles restaient sur deux revers avant de se retrouver au stade du Hainaut. Et à ce petit jeu, la défense de Quevilly avait décidé de se montrer généreuse, en offrant littéralement l'ouverture du score à Baptiste Guillaume sur une énorme erreur. Quevilly qui recolle en seconde période après un penalty repoussé et mis au fond par Boé-Kane, avant de renverser le match sur un but de Gbelle en toute fin de rencontre. Bingo !Mais où s'arrêtera donc le calvaire de Nancy ? Malmenés, les joueurs de l'ASNL ont en plus dû jouer à dix dès la première période après un tacle en position de dernier défenseur de Haag. Son troisième carton rouge de la saison après... sept journées ! Les deux équipes ont beau se procurer chacune une opportunité dans la minute qui suit, la rencontre est finalement peu animée. Tout va mal à Nancy, qui n'a toujours pas gagné cette saison. Dunkerque non plus et voilà les deux adversaires du soir aux deux dernières positions du classement.Début de saison des plus compliqués pour Amiens, qui ne compte toujours qu'une seule victoire. Alors quand c'est Rodez qui est en visite à la Licorne, on se dit que l'occasion est belle de se lancer enfin. Raté. La faute notamment à ce but encaissé sans vraiment défendre, et c'est le dénommé Danger qui vient placer un plat du pied sécurité au premier poteau pour ouvrir la marque. Suffisant pour venir sceller le sort de la rencontre et permettre aux Aveyronnais de faire un joli bond au classement en s'invitant dans la première partie de tableau. Amiens va devoir commencer à regarder dans le rétro.Enfin ! Dijon tient sa première victoire de la saison après sept journées et le doit beaucoup à deux hommes. Baptiste Reynet d'abord, auteur de plusieurs parades décisives tout au long de la rencontre. Yassine Benzia ensuite, auteur des deux buts des siens après un une-deux avec Lucas Deaux avant de frapper croisé sur le premier, puis d'un superbe coup franc direct à quelques minutes du terme. Entre-temps, Santelli avait égalisé à l'issue d'une belle action collective. C'est tout Dijon qui se remet à respirer avec ce premier succès de l'année.À peine redescendu en Ligue 2 après trois saisons à profiter des paillettes de la Ligue 1, Nîmes n'a pas le temps et compte bien retrouver l'élite au plus vite. Des Crocos pressés qui ouvrent le score dès la première minute après un débordement de Burner pour le but de Delpech. De quoi bien fêter une première titularisation pour le jeune nîmois. Dominateurs, les visiteurs craquent finalement pour la première fois en cinq matchs sur un coup de boule de Diallo. Avant de totalement déchanter en toute fin de rencontre sur une énorme faute de main de Bratveit qui permet à Grenoble de s'impose pour priver Nîmes du podium. Première défaite de la saison pour les Gardois.De nombreux absents, Benjamin Jeannot obligé de sortir rapidement sur blessure, Koffi qui trouve rapidement la barre... La soirée ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices pour les Normands, qui vont pourtant profiter d'une partie de ping pong dans la surface pour trouver la faille par Rivierez. C'était compter sans Gomis, auteur de son premier but avec Pau et de quelle manière ! Une frappe téléguidée depuis l'angle de la surface en lucarne et les Pallois profitent même du manque de réalisme des locaux pour braquer d'Ornano grâce à Armand peu avant l'heure de jeu. Touché, Caen ne reviendra pas.Dans un autre scénario, Sochaux aurait achevé cette soirée à la deuxième place, à hauteur du leader toulousain. Oui, mais les Lionceaux n'ont pas montré ce qu'il fallait pour pouvoir l'emporter sur l'Île de Beauté face à une équipe d'Ajaccio joueuse. Et ont fini par être punis sur une tête de Courtet à la suite d'un second centre après un corner. Manque de chance pour les Sochaliens, l'égalisation de Kalulu est refusée pour un hors-jeu, avant que les esprits ne s'échauffent sur la pelouse. Partie remise pour les Doubistes, bien décidés à regarder vers le haut cette saison.Une soirée dont Gaëtan Charbonnier se souviendra pendant quelque temps. Servi d'un magnifique exter' de Gauthier Hein, le buteur auxerrois s'est rapidement offert l'ouverture du score, avant de voir son équipe longtemps gérer ce court avantage. Mais l'ancien montpelliérain était loin d'être rassasié et s'est offert deux réalisations supplémentaires en seconde période, en renard des surfaces. Gauthier Hein vient finalement parachever le succès des siens pour leur permettre de réaliser l'un des belles opérations de la soirée et de s'affirmer comme l'un des gros poissons de ce championnat.