Guingamp et le Paris FC se neutralisent

Gros coup de chaud sur les Côtes-d’Armor.L’affiche d’ouverture de la troisième journée de Ligue 2, entre le leader guingampais et le prétendant parisien, laissait augurer de jolies promesses. Elles n’ont toutefois pas été honorées, puisque ce choc s’est conclu sur un nul bien fade (0-0). Il faut dire que la température extérieure, qui a atteint - voire dépassé - les 35°C ce samedi après-midi du côté du Roudourou, a pesé de tout son poids sur les organismes des 22 acteurs. Sous cette chaleur étouffante, les fulgurances de Tristan Muyumba ont constitué quelques rares frissons au cours d’un premier acte fermé à double tour et dépourvu de la moindre occasion nette.La seconde période a été à peine plus animée. À la retombée d’un coup-franc excentré de Jérémy Livolant, Félix Eboa Eboa a vu sa tête filer de peu à côté (56). Mais le public costarmoricain est véritablement sorti de sa torpeur quelques minutes plus tard, quand Paul Lasne a été exclu après un tacle absolument pas maîtrisé sur Dylan Louiserre (63). En supériorité numérique, l’En Avant a insisté. La nouvelle recrue Gaëtan Courtet et Mehdi Merghem sont entrés pour tenter de forcer le verrou francilien, Louiserre a chauffé les gants d'Ivan Filipović sur coup de pied arrêté (90+1). En vain. Réduits à neuf lors de leur précédent déplacement, début août à Sochaux (0-0) , les hommes de Thierry Laurey ont une nouvelle fois affiché une solidarité de tous les instants et conservé le point du nul, en dépit des vents contraires. Ils sauront sans doute s'en satisfaire.Il fait très chaud, c’est vrai. Mais on est en droit d’espérer que les rencontres prévues à 19 heures soient nettement plus spectaculaires.Basilio - Gomis, Eboa Eboa (Courtet, 71), Roux - Manceau, Muyumba (Tchimbembé, 82), Louiserre, Quemper - Barthelmé (Merghem, 71), Cathline (Baaloudj, 82), Livolant.Stéphane Dumont.Filipović - Le Cardinal, Chergui, Bernauer, Hanin - Lasne, Name, Iglesias - Chahiri (Guilavogui, 71), Hamel (Lopez, 71), Gory (Bamba, 80).Thierry Laurey.