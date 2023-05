Voilà pourquoi le PSG ne doit pas se séparer de Neymar

Verra-t-on un jour Neymar enchaîner les arabesques sur un terrain de Premier League ? La probabilité, peu élevée ces derniers temps – et pas seulement parce que le coup de rein du Brésilien ne fait plus aussi mal – est quelque peu remontée ces dernières heures. L’Equipe annonce en effet que le PSG serait entré en discussions avec Manchester United pour un possible transfert de son n°10 cet été, tandis que Chelsea et Newcastle sont également cités. Une situation née des récentes tensions autour du cas du joueur, une énième fois blessé cet hiver et visé par certains supporters désireux de le voir prendre ses cliques et ses claques. Mais Paris ne ferait-il pas une grosse bêtise en se séparant du joueur le plus cher de l’histoire, en particulier cette année ?

Virer Neymar, mais pour faire jouer qui ?

Rééquilibrer un effectif aussi bancal et conçu uniquement pour mettre en valeur ses trois stars apparaît comme une nécessité dans la capitale. En revanche, se séparer de deux têtes de gondole sur trois lors du même mercato semble particulièrement risqué, surtout quand la troisième pourrait être en fin de contrat dans à peine un an. On oublie bien vite que d’août à novembre, l’Auriverde a traversé la plus longue période faste de sa carrière parisienne. Les mauvaises langues diront qu’il se préparait surtout en vue de la Coupe du monde, mais son impact dans le jeu des Rouge et Bleu reste indéniable. « C’est un handicap pour l’équipe, on parle d’un joueur qui a marqué dix-sept buts et marqué onze passes décisives depuis le début de la saison. Quand je lis que tant mieux, non, se fâchait Christophe Galtier début mars au moment de le voir passer sur le billard. Depuis que je suis au club, c’est un joueur qui a toujours été très professionnel, qui a eu une période post-coupe du monde difficile. Est-ce que l’équipe est plus équilibrée ? Oui, de par le profil des milieux de terrain. Mais avoir Neymar dans l’effectif est un atout supplémentaire sur le plan offensif. »

Un atout qui peut encore termine deuxième meilleur passeur du championnat en ayant disputé 20 matchs (à deux longueurs de son record de participations depuis son arrivée en Ligue 1). Son départ, ajouté à celui presque acté de Lionel Messi, serait une perte difficile à compenser à la création pour un PSG déjà bien terne depuis deux saisons. D’autant qu’il n’est pas si évident de se remémorer la dernière grande prestation européenne du club en l’absence de son n°10. Et si les frustrations et les peines accumulées depuis cette cruelle élimination face à la Croatie au Qatar lui permettaient au contraire de revenir revanchard ? Sa volonté de se faire opérer début mars pour s’assurer de revenir avec une cheville toute neuve plutôt que de précipiter les choses pour prendre part à la fin de saison le laissent imaginer. Après l’avoir vu prendre son temps pour mieux revenir, il serait curieux de voir Paris tout faire pour l’exfiltrer.

Pas un bon deal

Un départ de Neymar représenterait une opération encore plus difficile sur les plans de l’image et des finances. Voilà désormais six ans que QSI a craqué son porte-feuille pour s’offrir le joyau du Barça, avec un retour sur investissement pour le moins discutable jusqu’à présent. Après avoir refusé de s’en séparer lorsqu’il jouissait encore d’une bonne côté (en 2019, par exemple), le pousser dehors alors qu’il a la cheville dans le plâtre et que sa côte a sérieusement dégringolé ne s’apparente pas à une grande réussite économique. L’Equipe évoque même la possibilité d’un prêt gratuit vers Manchester, une option qui aurait pour seul avantage pour Paris d’économiser son salaire, tout en prenant l’immense risque de se remettre d’aplomb sous d’autres latitudes. Ou même pire, venir barrer la route continentale aux Rouge et Bleu d’une prestation majuscule porte d’Auteuil, ce qui serait un affreux cauchemar. Sans compter que son départ devrait être compensé, mais par qui ? Et surtout, avec quels moyens, quand l’enveloppe transferts 2023 pourrait ne pas dépasser les 80 millions d’euros ?

Une dernière question que poserait une nouvelle saison de Neymar au pied de la Tour Eiffel est celle des relations et du leadership au sein du vestiaire. En particulier avec Kylian Mbappé, patron proclamé du club, ce qui n’a pas manqué de froisser l’égo du gamin de Mogi das Cruzes. « C’est la sixième année avec Neymar. Parfois, il y a eu des moments plus froids, parfois plus chauds. Il y a des périodes où on est les meilleurs amis du monde, et des moments où on se parle moins. La vie n’est pas linéaire. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c’est toujours dans le respect et dans l’intérêt du Paris Saint-Germain », récitait son compère de l’attaque en début de saison. Qui a dit que l’ère polaire s’était définitivement installée sur la capitale ?

