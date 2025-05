Verratti, Aimé Jacquet, Maradona vs PSG… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot du printemps

#1 – La joie de Marco Verratti avec Paris, 2014

Phase de groupes de la Ligue des Champions. Paris affronte le grand FC Barcelone. L’ambiance est électrique. Paris montre les crocs. À la 26e minute, sur un corner frappé par Motta, David Luiz dévie le ballon. Marco Verratti, oublié au second poteau, surgit de nulle part. Il devance Ter Stegen et catapulte le ballon de la tête dans les filets. Sur la photo, on voit le « petit hibou » courir vers les tribunes les bras grands ouverts, le visage rempli de joie et d’adrénaline. Forcément, il inscrit ici un de ses rares buts avec le PSG (11 en 11 années au club). Sûrement le plus important car en coupe d’Europe. Et contre le grand Barça. Mais surtout son seul et unique but de… la tête. Lui le petit milieu de terrain d’1m65. Ce soir-là, Paris s’imposera 3-2, dans un match devenu légendaire pour les supporters du club de la capitale.

#2 – Diego Maradona face à Paris, 1982

Paris – FC Barcelone. Décidément. Le 13 novembre 1982. Le Paris perd ce jour-là, 4 buts à 1. Qu’importe, il s’agit d’un amical. Et pas n’importe lequel puisqu’en face se présente ce jour-là rien de moins que Diego Armando Maradona. Joueur devenu icône. Au duel avec… Pascal Zaremba, ancien libéro et milieu défensif passé notamment par Valenciennes, Nantes, le Havre ou l’AS Nancy Lorraine. Un joueur classé 858ème de notre Top 1000 des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat de France, tout de même. Vous en connaissez beaucoup vous des joueurs qui peuvent prétendre avoir joué contre Diego ?

#3 – Des enfants jouent à Prague, 1966

Un terrain vague à la sortie de l’hiver. A Prague. Une bande de gamins qui rejoue la Coupe du monde. Le sol est boueux, les poteaux de but sont faits de briques, de bancs, de pulls… Assis sur un banc de fortune, bonnets vissés sur la tête, trois enfants observent le match. Peut-être attendent-ils leur tour. Peut-être rejouent-ils l’action dans leur tête. Un ballon trop lourd, des habits trop grands, un froid de canard. Peut-être sont-ce des petites filles admiratives. Ou juste amères de ne pas être autorisées à jouer. Le cliché transpire en tout cas l’enfance, brute, libre, insouciante. À cet instant, peu importe que le Rideau de fer soit encore bien en place. Sur ce terrain, tout est possible. Même marquer le but de la victoire.

#4 – Aimé Jacquet prépare son entraînement, 1981

En 1981, Aimé Jacquet n’est pas encore l’entraîneur à succès de l’équipe de France. Celui à jamais le premier. Non, en 1981, « Mémé » est à la tête des Girondins de Bordeaux. Il pose les bases d’une équipe qui dominera le football français avec trois titres de champion de France. En 1984. En 1985. Et en 1987. Une équipe rigoureuse, organisée, collective. Sur cette photo, il ne dirige pas. Il installe. Il prépare. Ou plutôt il pose au centre du Haillan avec son matériel d’entraînement. Plutôt rudimentaire avec nos yeux de 2025. Une corde. Des plots de chantier. Des bâtons. Et un programme d’entraînement bien clair dans la tête. Le football, pour Jacquet, c’est du travail, de la méthode, de l’humilité. Et cette image résume assez bien la chose.

