« Venir au stade avec ton ticket sur une feuille A4 ou un QR code, c’est nul »

Comment ce projet est-il né ? Je suis abonné à Liverpool. En allant à un match avec des amis, en voiture, on parlait de ce qu’on collectionnait quand on était plus jeunes, les programmes de match, les tickets, les autographes… Les billets sont devenus électroniques à Anfield, tu montres ton téléphone et voilà. C’est quand même bien de pouvoir conserver un ticket. Ils sont toujours en version papier pour les matchs à l’extérieur, c’est dommage que ce ne soit plus pareil à domicile. Tous les tickets UEFA sont électroniques maintenant également.

Venir au stade avec un ticket papier, ça fait partie de ton expérience de match idéale ? J’ai assisté à mon premier match à 8 ans. J’en ai 33 aujourd’hui et j’ai gardé tous mes tickets, beaucoup de programmes aussi. J’en ai des boîtes entières. Ce sont plein de souvenirs de matchs, de moments partagés avec mon père… Ils représentent quelque chose, c’est sentimental.

Ça te frustre de recevoir un QR code ou un billet à imprimer ? C’est fade, c’est nul. Ça enlève un peu de la saveur du moment du match, il manque quelque chose. Il n’y a pas d’âme là-dedans. En plus, une feuille A4 pliée ou un QR code, c’est horrible esthétiquement, même si c’est beaucoup plus simple de prendre ton téléphone pour accéder au stade.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🆕 and 🏆 The Nations League stubs were a new design in the latest batch from England in Portugal in 2019 and this years Nations League in The Netherlands. 🇵🇹 v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇨🇭 v 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇪🇸 v 🇮🇹 And then some from an older batch from the Qatar World Cup! Cheaper than £15 a time from… pic.twitter.com/gbM1lkvpba — Football Stubs 🎟️ (@FootballStubs_) September 8, 2023

Tu avais des bases dans le design ou dans d’autres domaines avant de te lancer et de créer ton compte X @FootballStubs_ ? J’ai un job à temps plein qui inclut un peu de design. Je suis responsable marketing et informatique au nord de l’Angleterre, sur la côte Est. J’ai regardé quelques tutos sur YouTube et je me suis débrouillé. J’édite des tickets à la demande, qu’importe la compétition, le match et l’année. J’utilise tout ce qui peut être inspirant pour le design, par exemple les couleurs de l’équipe à domicile, le maillot, le stade ou le blason. Je personnalise chaque ticket avec le nom, la tribune, le bloc, le numéro de siège… Plus on en fait, plus on s’habitue. Ça me prend huit à dix heures par semaine je dirais, selon le nombre de commandes et la nécessité de créer de nouveaux designs ou non. En tout cas, j’y pense beaucoup dans la journée. Même au bureau, je pense toujours à ce que je vais avoir à faire en rentrant à la maison !

Comment tu expliques que les gens se montrent si réceptifs ? Je pense qu’il y a la nostalgie, la volonté d’avoir quelque chose à garder de moments uniques dans une vie. J’ai commencé en me concentrant sur les matchs de Liverpool. J’ai la chance de pouvoir assister à beaucoup de matchs à Anfield, mais pour d’autres, c’est peut-être une fois dans une vie. Ce n’est pas toujours simple d’aller à un match, et pour ces personnes, c’est bien d’avoir quelque chose à garder.

Certains ont même encadré les tickets que tu as réalisés. Je n’imaginais pas ça au départ, c’est clair ! Je suis très fier de voir que quelque chose que j’ai créé est mis en valeur de la sorte, que ça représente tant pour ces gens. C’est plus qu’un simple bout de papier et c’est génial de voir que ça les rend heureux. Les réseaux sociaux peuvent parfois être toxiques, surtout quand on parle de football, mais j’ai reçu beaucoup de chaleur et de soutien de la part de personnes qui ne me connaissent pas personnellement.

C’est quoi ton best-seller jusqu’à présent ? Jusqu’à ce que Manchester City réussisse le triplé, ce qu’on me demandait le plus, c’était le ticket du 7-0 de Liverpool contre Manchester United. (Rires.) Les fans voulaient conserver un souvenir de ce match incroyable. Les supporters de City ont évidemment été un grand soutien. Des gens qui sont abonnés en Premier League, qui ont assisté à la finale de la FA Cup et à celle de la Ligue des champions voulaient les trois tickets pour garder quelque chose de cette saison incroyable. Pareil pour les fans de West Ham avec leur victoire en Ligue Europa Conférence. C’était leur premier trophée continental en 58 ans, c’est historique, donc ils voulaient en garder un souvenir. Ça ne se reproduira peut-être pas avant 50 ans !

On t’a fait des demandes plus surprenantes ? Des billets d’avion ! Un fan de Manchester City qui est allé à Istanbul pour la finale voulait le ticket du match, mais aussi ses billets d’avion avec un design plus travaillé. C’est assez fou, mais je suis content de pouvoir faire plaisir ! J’ai fait des invitations de mariage pour un fan de Liverpool. J’ai aussi créé des tickets de matchs des Wycombe Wanderers ou du Papa John’s Trophy. Ce n’est pas aussi sexy que la Ligue des champions, mais ça a de l’importance pour certaines personnes.

Quel est le profil des acheteurs ? Beaucoup suivent une équipe depuis des années, hommes ou femmes. J’ai pas mal de commandes pour marquer le premier match où un papa a emmené son enfant au stade. J’ai envoyé des tickets en Indonésie, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse… Le football est la base de mon activité, même si, occasionnellement, je traite des demandes pour des concerts, du tennis, du cricket ou du catch.

Le succès de ton projet dit quelque chose d’un certain attachement à un football plus traditionnel ? Oui, je pense. Les tickets électroniques, c’est bien dans le sens où tu peux le garder sur ton téléphone et accéder au stade comme quand tu scannes ta carte de crédit, sans réfléchir. Je comprends les clubs qui passent au digital et qui modernisent tout par souci d’efficacité. Mais en même temps, ça enlève une part de nostalgie, tu ne peux plus sentir le ticket dans ta main. C’est moins romantique.

Les notes de Lyon-Le Havre