Un supporter parisien poignardé, Milan-PSG sous haute tension ?

Le calme apparent qui règne en ce mardi après-midi sur les rives pavées des Navigli, un quartier connu pour ses canaux artificiels basé dans le sud-ouest de Milan et où les couples se prennent en photo sur des pontons et les touristes boivent des coups en terrasse, tranche avec le KO ambiant de la veille. « On a fermé le rideau de l’établissement au bon moment, glisse une restauratrice du coin. Comme tout le monde ici, on a entendu le bruit, regardé aux fenêtres ce qu’il se tramait puis ce matin, on a découvert les vidéos. » Ce bazar, qui s’est produit en fin de soirée vers minuit et qui n’a duré qu’une dizaine de minutes, a débuté par le jet d’un pétard annonçant de par son explosion l’arrivée d’une petite centaine d’ultras milanais, comme le raconte le Corriere della Sera. Toute vêtue de noir, la horde de supporters milanais s’est élancée sur les tifosi parisiens présents en balançant chaises et n’importe quel objet à proximité, obligeant les fans rouge et bleu à la fuite. Dans la cohue, un supporter du club de la capitale âgé de 34 ans a reçu « plusieurs coups de couteau au niveau des jambes », comme l’ont indiqué les autorités locales dans un communiqué, et a terminé la nuit dans un état grave mais stable au Policlinico de Milan, le plus ancien hôpital de la capitale de la mode.

Un pic de violence qui laisse présager un climat hostile, ce mardi soir à San Siro, à l’occasion de la manche retour entre l’AC Milan et le PSG pour la quatrième journée de la Ligue des champions. Cet incident n’arrive pas de nulle part étant donné que depuis plusieurs semaines, et la tenue du match aller au Parc des Princes, ultras parisiens et milanais font plus que de se chauffer les uns les autres. À l’aller, à quelques minutes du coup d’envoi, des incidents avaient éclaté en marge du parcage milanais suite à l’intrusion de fans parisiens et napolitains, jumelés aux supporters français et présents dans le stade de la Porte d’Auteuil le soir du match. Encore face à Montpellier, ce vendredi, les ultras parisiens avaient entonné le chant « Milano vaffenculo » (« Milan va te faire enculer », ndlr), preuve de la non-amitié à peine voilée entre les deux tifoserie.

Un fan de Newcastle avait déjà été poignardé à Milan

Cette attaque au couteau sur un supporter adverse n’est pas une première à Milan. Lors de la réception de Newcastle comptant pour la première journée de C1, un fan des Magpies avait lui aussi été poignardé avant la rencontre dans le même quartier, via Gola, mais cela ressemblait plus à un acte isolé qu’à une attaque coordonnée comme celle-ci. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’AC Milan « condamne toute forme de violence » et rappelle timidement « que le football est pour (nous) synonyme de passion, pas de haine. Le sport est censé unir, pas diviser ». Sur la Piazza del Duomo, le coin le plus touristique de Milan, aux alentours de 15h30, un important dispositif policier était présent. Près des 4000 ultras et supporters parisiens, arrivés en nombre ce matin en bus ou en avion, vont converger vers San Siro en fin d’après-midi après avoir passé un bout d’après-midi devant le Duomo. Sans incident ? Espérons-le.