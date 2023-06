Un Bounou d’enfer

Si le Séville FC a remporté sa septième Ligue Europa ce soir, c'est avant tout grâce à son gardien Yassine Bounou, auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but et d'un match dantesque.

Sous le ciel étoilé de Budapest, les Sévillans ont donc, encore une fois, fini par remporter la Ligue Europa. Les voici pour la septième fois sur le toit de la petite Europe. Si José Luis Mendilibar, qui a repris l’équipe en pleine saison, a le droit de s’attirer une grande partie du mérite de cet exploit, les livres d’histoire ne devront pas oublier que l’homme du match porte des gants, arrête les penalties comme un Dieu et s’appelle Yassine Bounou.

Un phare dans l’obscurité

Si la première mi-temps des Andalous n’a pas franchement été réjouissante, un homme a permis de garder espoir tout au long de la partie : Yassine Bounou, ou Bono selon les convenances. Le Marocain de 32 ans s’est certes incliné sur la frappe croisée de Paulo Dybala (0-1, 35e), mais il avait déjà laissé deviner qu’il était dans un bon soir en sortant le grand jeu face à Leonardo Spinazzola (12e).

Dominés lors des 45 premières minutes, les Sévillans sont revenus transformés après la pause. Après avoir égalisé grâce à un but contre son camp de Gianluca Mancini, qui a jugé bon de catapulter sa tête dans son propre but après le coup franc de Jesus Navas, Séville n’avait plus qu’à se laisser guider par le sens de l’histoire et la forme de son gardien de but. Le temps allait faire son oeuvre.

Le maître des tirs au but

Les 120 minutes n’ayant pas réussi à départager les deux formations, Séville et Rome se sont prêtés à la fatidique séance de tirs au but. Un exercice dans lequel s’est déjà illustré le portier formé au Wydad Casablanca, notamment face à l’Espagne en 8e de finale de la Coupe du monde 2022, où le numéro 13 avait stoppé les trois tentatives espagnoles (0-0, 3-0 TAB).

Le destin était en marche, la séance se disputera devant les supporters rojiblancos et Lucas Ocampos sera le premier à tirer. Bien décidé à continuer sur la lancée de sa brillante prestation du jour, Yassine Bounou se présente alors face au tireur romain et essaie de le déstabiliser à tout prix. Manqué, puisque Bryan Cristante transforme sa tentative. Ce sera le premier et dernier inscrit par la Roma. Le natif de Montréal stoppera ensuite toutes les tentatives suivantes, tandis qu’Erik Lamela, Ivan Rakitic et Gonzalo Montiel transformeront les leurs. Bounou, qui a disputé toutes les rencontres de Ligue Europa cette saison avec les Sévillans, ne pouvait se résoudre à ne pas être le héros de la soirée lorsque son exercice favori se présentait.

Malgré une saison en demi-teinte, Séville s’est sauvé, a remporté sa septième Ligue Europa et verra la Ligue des champions l’année prochaine malgré sa onzième place en Liga. José Luis Mendilibar a même réussi l’exploit de remporter la compétition avec seulement six petits matchs européens au compteur. Et si la tentation de saluer le travail de chaque licencié du club est souvent forte dans ce genre de situation, on pardonnerait volontiers à Mendilibar de ne citer qu’un nom à partir du moment où il s’agit de celui du héros marocain.

Les notes de Séville-Roma