Pour célébrer ses 20 ans, So Foot a lancé un podcast, Tellement Pied , dévoilant les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce cinquième épisode, direction le Qatar, pendant la Coupe du monde 2022.

Pendant toute la Coupe du monde 2022, Doha s’est muée en capitale fédérale de la fierté et des aspirations du monde arabe. Parce que le Qatar a tout fait pour, parce que l’Arabie saoudite a tapé l’Argentine de Messi, parce que la Tunisie s’est payé les Bleus de Mbappé, parce que le Maroc a atteint le dernier carré. Et parce que, peut-être, l’opportunité était trop belle pour ne pas répondre à un Occident qui regardait de travers cette édition dans le Golfe.

Entre deux matchs à couvrir, Andrea Chazy et Mathieu Rollinger, envoyés spéciaux de So Foot sur l’événement, ont sillonné le territoire pour raconter au mieux ce panarabisme. Ce cinquième épisode de Tellement Pied est dédié à leur article titré « L’Automne arabe », issu du 202e numéro de So Foot. Il y est question de prix d’une laverie, de points de vue décentrés et même d’Adolf Hitler.

Retrouvez l’épisode « Qatar 2022 : les États arabes unis » sur toutes les plateformes de stream audio.

Pour écouter l’épisode et s’abonner au podcast sur Spotify

Pour écouter l’épisode et s’abonner au podcast sur Deezer

Pour écouter l’épisode et s’abonner au podcast sur Apple Podcast

Pour écouter l’épisode et s’abonner au podcast sur Amazon Music

Que peut faire un joueur victime de racisme ?