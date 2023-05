Suivez l'épisode 13 de Koh-Lanta : le Feu Sacré

Le derby de Milan n'est pas grand-chose comparé au duel de la dernière chance prévu entre Clémence et Esteban. Vous avez fait le choix de suivre des aventuriers à l'autre bout du monde, et vous avez bien fait. Koh-Lanta : le Feu Sacré, c'est maintenant !

21h39 : PUBLICITAX ! Envoyez vos SMS les enfants.

21h38 : Tiens, Tania a fait la coupe de princesse Leïa version Wish. C’est pas ouf.

21h37 : Ah, et donc le riz est terminé. Denis, il faut donner à manger à la tribu, c’est la crise.

21h36 : Nicolas veut embrocher des varans maintenant. C’est l’heure de la grosse dalle !

21h35 : Quentin qui prend le vote noir, il est là pour Klaas-Jan Huntelaar renard des surfaces !

21h34 : Frédéric va se faire des amis dans le jury on dirait. J’ai l’impression que son nom va apparaître s’il se qualifie en finale.

21h32 : Allez Clémence, on fait un sourire pour rejoindre la maison du jury final !

21h31 : Ah, Laura fait de la plongée aussi, visiblement. Avec des femmes enceintes sous l’eau. Pourquoi pas.

21h30 : Nicolas veut éliminer Laura, et QUentin et Frédéric sont prêts à suivre. Attention à la photo-finish pour la photographe.

21h29 : Tiens, quelques poils blancs pour Nicolas sur sa barbe. La perfection prend du plomb dans l’aile.

21h27 : Frédéric et Nicolas vont bégayer quand ils vont revoir Esteban débarquer. Le boulet est de retour, mais cette fois-ci, il va tout faire pour rester. Et on va sans doute retrouver son vrai visage.

21h25 : Clémence a le sourire dans la défaite. Et elle donne des tuyaux à Esteban, c’est sympa.

21h24 : WAAAAAAH ! ESTEBAN REMPORTE L’EPREUVE ! IL A SORTI CLEMENCE ! QUELLE SENSATION !

21h23 : Oh, Esteban qui passe le premier niveau avant Clémence ! Surprise en vue ?

21h21 : C’est une épreuve de logique ! Le boulevard pour Clémence !

21h20 : Le retour du feu sacré pour Esteban et Clémence ! Le gagnant du duel rejoint l’aventure. Et le visage d’Esteban n’a toujours pas dégonflé.

21h18 : @Guivache : Salut, la forme et toi ? Oui, j’ai l’impression que Clémence va revenir aussi. Esteban est complètement cramé.

21h17 : Oui allez, le résumé, on a compris. Envoyez-nous sur le duel Clémence-Esteban directement. Et qui sont les personnes qui arrivent en cours de saison, honnêtement ?

21h16 : 40 jours sur une île déserte, ça doit être un sacré défi.

21h15 : Clémence à deux doigts de s’étouffer en mangeant un oeil de poisson, c’était un grand moment de télévision.

21h13 : Le Mont Mayon qui terrifie les alentours et la voix-off en Denis, c’est ça qu’on veut voir !

21h12 : Allez, pas de temps à passer avec les pubs, allons à l’essentiel !

21h10 : Salut les tauliers ! Bon, on va débuter cette soirée par un gros face à face entre Clémence et Esteban, j’espère que vous êtes prêts pour ce combat entre Goliath et David. Qui va l’emporter ? Et surtout, qui va sortir à la fin de cet épisode ? Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

L'homme aux 70 000 maillots