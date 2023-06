Suivez le multiplex de la dernière journée de Serie A !

TABLEAU DES SCORES

Milan 0-0 Hellas

Roma 1-1 Spezia

Atalanta 1-0 Monza

Lecce 1-0 Bologne

Udinese 0-0 Juventus

21h45 : LE BUUUUUUT DE LA ROMA !!!

21h41 : Dybala essaye aussi, c’est encore manqué. On ne sent pas une grande maîtrise des Romains. Bon, eh puis, c’est pas très fou ailleurs non plus pour le moment… Trois petits buts à l’approche de la mi-temps, on a vu mieux.

21h39 : Mancini envoie une mine de loin, totalement ratée. Petit aveu de faiblesse.

21h38 : Non, ça ne donne rien. Superbe défense de la Spezia pour le moment.

21h37 : Très bon coup franc à venir pour la Roma…

21h33 : Au fait, Naples a pu faire la fête il y a quelques minutes dans son stade pour fêter le titre. Et le meilleur joueur de la saison s’appelle… Kvaratskhelia !

21h31 : Oula, Amian qui accroche El Shaarawy dans la surface. Rien selon l’arbitre.

21h29 : Eh bien, dites-moi, c’est pas tout mal la Spezia ce soir. En tout cas, jusqu’à maintenant, ça mérite de se sauver.

21h26 : Les supporters romains, vous en pensez quoi de Belotti ? Difficile, non ? Je viens de voir qu’il n’a plus marqué depuis le 23 février…

21h24 : Ah oui effectivement, un joueur de Bologne semble être en position illicite… Verdict : HORS-JEU ! Toujours 1-0 pour Lecce !

21h23 : Jolie action collective conclue par Arnautovic ! Ah, attendez, la VAR est appelée… Peut-être un hors-jeu ?

21H22 : OH LA REPONSE DE BOLOGNE ! 1-1 !

21h20 : Aucun enjeu sur ce match, mais le but est si beau que ça mérite d’être commenté ! Strefezza donne un bon ballon en retrait au Zambien Banda qui reprend en première intention et claque une frappe imparable. Sublime.

21h19 : LE BUT DE LECCE !

21h18 : La Roma a repris les commandes du jeu et fait le siège de la surface adverse. Pas le choix de toute façon. Et au moment où j’écris, El Shaarawy trouve la barre !

21h15 : Sur un centre venu de la gauche, Koopmeiners parvient à reprendre de la tête et trompe un Di Gregorio peu inspiré. Pour le moment, Bergame confirme sa cinquième place.

21h14 : LE BUT DE L’ATALANTA !!!

21h12 : C’est assez dingue car la Roma avait plutôt bien commencé, mais elle s’est faite surprendre sur la première situation adverse. On peut partir sur un match de folie.

21h09 : Quelle séquence folle : Bourabia envoie un missile non cadré mais Nikolaou reprend miraculeusement de la tête… Bon, eh bien, ça commence fort !

21h08 : OHHHHHH LE BUT DE LA SPEZIA !!!! INCROYABLE !

21h05 : Bon, à moins que je sois passé à côté de quelque chose, BeIN ne propose pas de multiplex Serie A, seulement un multiplex Liga. On va sagement rester sur Roma-Spezia (le match avec le plus d’enjeu du soir) et comptez sur moi pour aller ailleurs dès que ça bouge.

21h04 : C’EST PARTI !

21h03 : Bon, un peu de retard visiblement, il faut que ça commence en même partout.

21h01 : Les joueurs sont prêts un peu partout.

20h57 : Enjeu maximal en bas également : La Spezia et le Hellas vont tenter d’accrocher la dix-septième place. La Spezia affronte… la Roma, et le Hellas défie… Milan. Pas simple.

20h55 : Le topo est le suivant : l’Atalanta, la Roma et la Juve vont s’écharper pour accrocher la cinquième et la sixième place, toutes deux qualificatives pour la C3. La Juve doit compter sur des faux pas des deux autres…

20h50 : Bonsoir à tous les Italix ! Comment ça va ? En forme pour cette dernière journée de Serie A ? Il y aura du suspense sur pas mal de pelouses, on va se régaler.

