Suivez le multiplex de la 37e journée de Ligue 1

Angers 1-1 Troyes

Clermont 1-0 Lorient

Lens 3-0 Ajaccio

Lille 0-1 Nantes

Lyon 2-0 Reims

Marseille 0-0 Brest

Montpellier 2-0 Nice

Rennes 0-0 Monaco

Strasbourg 0-0 PSG

Toulouse 1-1 Auxerre

22h03 : PENALTY POUR LILLE !! Oh ça va faire plaisir aux Auxerrois !

22h02 : ET ÇA REJOUE SUR TOUTES LES PELOUSES !

22h00 : C’est reparti à Toulouse justement !

21h58 : Bon, ça va mes Auxerrois ? Confiants ?

21h49 : Allez c’est la mi-temps à Gabriel-Montpied aussi. Pour l’instant, la bonne opération est faite par Nantes, qui mène à Lille, alors qu’Auxerre a concédé l’égalisation juste avant la pause. Lyon aussi revient à un point de l’Europe alors que Lens assure sa deuxième place. On se revoit dans quinze minutes !

21h47 : C’EST LA PAUSE PARTOUT ! Sauf à Clermont qui a enfin droit à un peu de temps d’antenne.

21h46 : Mi-temps à Strasbourg !

21h44 : L’ÉGALISATION DE TOULOUSE !! Centre tendu venu de la gauche et Aboukhlal bat Radu d’une tête plongeante !

21h43 : OH LE BUUUUUUUT DE CLERMONT DANS LA FOULÉE !! Khaoui ouvre le score !

21h42 : C’EST MANQUE PAR KONE ! DIAW REPOUSSE SA TENTATIVE CROISEE DU DROIT !

21h41 : PENALTY POUR LORIENT !

21h41 : C’est finalement annulé ! Toujours 2-0 pour l’OL !

21h40 : ITOOOOO REDUIT LA MARQUE CONTRE LYON !

21h38 : L’EGALISATION ANGEVINE ! QUEL BUT D’ABDELLI ! Troyes ne dégage pas très bien un corner et Abdelli contrôle de la poitrine avant d’envoyer une reprise extérieur du pied dans la lunette !

21h37 : Le poteau de Diallo contre Paris !!

21h37 : Vous en pensez quoi de ce maillot de l’OM ? C’est pas terrible quand même.

21h36 : Les Ajacciens viennent de faire 1000 bornes pour prendre 3-0 en une demi-heure.

21h34 : OPENDA TRANSFORME !! SON 20e BUT DE LA SAISON !!

21h33 : PENALTY POUR LENS ! Gonzalez a ceinturé Danso dans la surface !

21h31 : Je comprends pas pourquoi on tombe sur le parcours européen des Rennais cette saison. Ils jouent bien contre la Fiorentina ce soir !

21h29 : Oh le numéro de Mbappé !! Il se BALADE dans la surface mais un Strasbourgeois parvient finalement à dégager en catastrophe. Quel but ça aurait été ! Dans la foulée Sels repousse une belle volée de Renato !

21h26 : Pour l’instant, le PSG file vers le titre. Et de quelle manière !! (C’est nul).

21h23 : LE BUUUUUUUUUT D’AUXERRE !!!!! Qu’il est important celui-là ! Raveloson se balade côté gauche et repisque dans l’axe puis déclenche une superbe frappe du droit qui se loge dans le petit filet opposé. L’AJA repasse devant Nantes !

21h22 : THOMASSOOOOOOOON !!! Medina, très haut, trouve une superbe passe en profondeur pour l’ancien Strasbourgeois, qui marque de près d’une frappe croisée du gauche ! Lens file vers la C1 !!

21h21 : Il paraît qu’il y a un match à Clermont mais nous n’en avons aucune preuve.

21h20 : Belle connerie quand même du défenseur. Ou alors il est supporter de Nantes.

21h17 : OH LE BUT DE NANTES !!! Enorme erreur d’Alexsandro qui foire complètement sa remise vers son gardien. Merlin s’avance à Chevalier et ouvre le score ! Nantes n’est plus reléguable !

21h16 : SAVANIER S’OFFRE UN DOUBLÉ EN TRANSFORMANT LE PÉNO !

21h16 : BUUUUT DE LENS !!! Le gros coup de casque de Machado !

21h15 : PENALTY POUR MONTPELLIER ! Nordin passe devant Bard, qui fait faute sur l’ancien Stéphanois !

21h13 : ET TROYES OUVRE LE SCORE !! Suffisait que j’en parle ! Déboulé de Larouci côté gauche et le Troyen centre en retrait vers Chavalerin qui marque d’une sublime demi-volée à l’entrée de la surface !

21h11 : Angers-Troyes… Même Le Havre-Bordeaux c’est plus un match de Ligue 1.

21h09 : LACAZETTEEEEEEEEE !!! SON 27e BUT DE LA SAISON ! Encore un bon débordement de Barcola côté droit. Il centre en retrait vers son capitaine qui reprend parfaitement l’offrande et double déjà la mise !

21h09 : Superbe fin de saison des Aiglons.

21h08 : Oh la belle occasion pour Rennes ! Bourigeaud combine avec Toko Ekambi puis frappe mais c’est trop sur Nübel qui s’en saisit tranquille.

21h06 : SAVANIEEEEEEEER OUVRE LE SCORE POUR MONTPELLIER ! Le capitaine montpelliérain récupère le ballon aux abords de la surface, fait mine de frapper, et déclenche finalement du gauche pour battre Schmeichel !

21h05 : C’est marrant que ce soit Lyon qui inaugure cette soirée. J’allais dire que Mbappé avait le brassard ce soir et que c’était une maigre consolation puisqu’il va voir Lacazette lui passer devant au classement des buteurs.

21h03 : BUUUUUUUUT POUR L’OL !! Barcola déborde à droite, centre fort et voit Agbadou, au premier poteau, détourner le ballon dans ses propres filets !!

21h00 : C’EST PARTIIIIIIII PARTOUT !!

20h58 : Sublime tifo dévoilé par le Vélodrome, pour les 30 ans de la victoire en C1 !

20h57 : Peut-on élire l’affiche la plus insignifiante du soir ? Montpellier-Nice ? Clermont-Lorient ?

20h56 : Beau tifo du public de la Meinau. Un peu illisible quand même.

20h53 : Et vous, qu’est ce que vous allez regarder en priorité ?

20h50 : Incroyable mais vrai : Boateng a toujours un contrat à l’OL. Mieux : Il est titulaire ce soir contre Reims ! La Bayern touch ?

20h48 : J’arrive à dégager trois gros enjeux de cette soirée. Le titre pour le PSG, la bataille européenne entre Monaco, Lille, Rennes (et Lyon mais bon), et surtout le duel à distance pour le maintien entre Auxerre et Nantes. J’oublie quelque chose ?

20h45 : Saluuuuuuuuuuut les footix !!! Ça va bien ?? Ce soir, c’est avant-dernière journée de Ligue 1, mais surtout multiplex ! Vous êtes chauds ?

Bundesliga : dites 33, le Bayern est toujours là !