Suivez le dernier jour du mercato hivernal 2023

18h58 : Selon Foot Mercato, avant de s’intéresser à Marcel Sabitzer pour pallier la blessure de Christian Eriksen, Manchester United s’est renseigné… sur Houssem Aouar. Finalement, les Red Devils ont préféré foncer sur l’Autrichien, déjà dans l’avion pour l’Angleterre.

18h40 : Julian Pollersbeck et Aymen Kari débarquent à Lorient ! Le portier allemand arrive en prêt en provenance de l’OL et restera en Bretagne jusqu’à la fin de la saison. La pépite du PSG arrive elle aussi sous la forme d’un prêt mais pour 18 mois et, contrairement au gardien, fait l’objet d’une option d’achat. Selon certains médias, le PSG aurait inclu une priorité de rachat au cas où les Merlus venaient à acquérir définitivement Kari.

18h22 : Une recrue pour le Stade rennais ! Djed Spence, jeune latéral droit de Tottenham, un temps courtisé par l’OL en cas de départ de Malo Gusto, rallie la Bretagne sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

18h15 : Marcel Sabitzer et Manchester United seraient d’accord ! Les Mancuniens doivent encore s’entendre avec le Bayern Munich alors que l’Autrichien ne s’est pas entraîné aujourd’hui, et devrait se rendre en Angleterre dans la soirée.

18h01 : Vitinha est bien à Marseille !

17h49 : Et Myziane Maolida de retour en France ? Le Hertha Berlin annonce que l’attaquant formé à l’OL est en route pour discuter avec Reims. Manquerait plus qu’il nous file le lien FlightRadar pour suivre son avion.

17h43 : Toujours pas de nouvelles concernant Ziyech à Paris. Keylor Navas, dont le PSG cherche à se séparer, pourrait faire le chemin inverse en rejoignant la Premier League et Nottingham Forest, en prêt. Le départ du Costaricain n’est pas acté puisqu’il reste à arranger la partie salariale entre les deux clubs. Et vu son salaire, c’est clairement pas fait.

17h30 : C’est plutôt calme cet après-midi. On a surtout droit à des visites médicales ou à d’ultimes rumeurs plutôt qu’à des officialisations. D’ailleurs, Vitinha devrait bientôt atterrir à Marseille pour y signer son contrat de quatre ans et demi.

17h03 : L’officialisation de Jorginho à Arsenal, ça ne devrait pas tarder.

Here’s Jorginho in Arsenal shirt after deal signed until June 2024 with an option to further season — together with his agent João Santos ⚪️🔴🤝🏻 #AFC

17h00 : Hazard au PSG !! Euh pardon… Thorgan Hazard au PSV. D’après la presse néerlandaise, le frère d’Eden est actuellement en train de passer sa visite médicale à Eindhoven alors que le Borussia Dortmund devrait le prêter pour le reste de la saison. Le Belge devrait faire l’objet d’une option d’achat.

16h27 : Pour la 647e fois en quatre ans, l’OL aurait lancé la piste Tiémoué Bakayoko selon Fabrizio Romano. Actuellement prêté au Milan par Chelsea, l’ancien Monégasque devait être prêté à la Cremonese mais comme le deal n’a toujours pas eu lieu, Lyon tente de le faire venir tandis que Laurent Blanc cherche toujours un milieu défensif.

Understand Olympique Lyon have now opened talks to sign Tiemoué Bakayoko from Chelsea — currently on loan to AC Milan. 🚨🔴🔵 #OL #DeadlineDay

Deal not done with Serie A Cremonese and so OL are now trying. pic.twitter.com/I9Nwu4nms5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023