Sondage : l’OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?
Une défaite inaugurale à Rennes, une altercation dans le vestiaire, Adrien Rabiot placé sur la liste des transferts : la Ligue 1 est à peine de retour que l'OM est déjà en crise après avoir passé un été dans le calme et la sérénité. Marseille a-t-il déjà dit adieu à son doux rêve de concurrencer le PSG et d'aller chercher un titre surprise ? Quelle bonne question !
C'est une putain de bonne question !
L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?
Oui
Non
