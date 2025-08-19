France

Olympique de Marseille

Sondage : l’OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

SF le Mardi 19 Août à 20:15

Une défaite inaugurale à Rennes, une altercation dans le vestiaire, Adrien Rabiot placé sur la liste des transferts : la Ligue 1 est à peine de retour que l'OM est déjà en crise après avoir passé un été dans le calme et la sérénité. Marseille a-t-il déjà dit adieu à son doux rêve de concurrencer le PSG et d'aller chercher un titre surprise ? Quelle bonne question !