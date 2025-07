Sondage

Le PSG fait-il une erreur en laissant partir Gianluigi Donnarumma ?

SF le Mardi 29 Juillet à 16:00

Gigio Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été, malgré son début d’année 2025 exceptionnel et la victoire finale en Ligue des champions. La faute à des négociations contractuelles qui bloquent. Si les prétendants pour accueillir le gardien italien ne manquent pas et que Lucas Chevalier pourrait le remplacer, il reste à savoir qui a le plus à perdre.