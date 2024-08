David au LOSC, parti pour toujours rester

Les périodes des transferts passent et se ressemblent pour Jonathan David. Déjà sur le départ la saison dernière, l’international canadien ne devrait pas encore porter les couleurs d’Arsenal, de l’Atlético, de la Roma ou d’un autre cador européen. Pour le plus grand bonheur des Dogues, à moins de quatre jours de la fin du mercato, son avenir proche semble s’écrire à Lille. Face au Slavia Prague ce mercredi en barrage retour de Ligue des champions, l’attaquant devra porter son équipe. Comme à son habitude.

La joyeuse attente

« Depuis que j’ai rejoint le LOSC, chaque été il y a eu des rumeurs annonçant que j’étais sur le départ, que j’allais être transféré et finalement, que s’est-il passé ? Eh bien, je suis resté pendant quatre saisons. » Cette déclaration de Jonathan David à La Voix du Nord date de mai dernier, et rien ne semble vraiment avoir changé. À défaut d’être transféré pour un montant mirobolant dans un top club, le Canadien est bien dans ses crampons dans le Nord : « Je réalise que je suis important pour le club et pour les supporters. Il y a de bonnes chances que je sois encore à Lille. Mon envie, c’est d’être ici, je suis encore sous contrat pour un an, si je peux passer ma saison ici, pourquoi pas », lâchait le buteur maison après l’importante victoire face au Slavia Prague il y a une semaine. Le demi-finaliste de la dernière Copa América a déjà goûté aux joies de la C1, et la perspective de la disputer pour une deuxième fois est sans doute une motivation important avec le LOSC, qu’il considère comme son club.

Jonathan David’s Lille stint is all about the goals ⚽️🔥 pic.twitter.com/LEZwB6YSjd — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 22, 2024

Pour un joueur de ce talent, auquel s’identifie le Ballon d’or 1991 Jean-Pierre Papin, le train repassera. Performer plusieurs saisons dans un club sain, compétitif, pour s’aguerrir avant d’accéder au plus haut niveau est sûrement la meilleure des stratégies. Par le passé, plusieurs Lillois n’ont pas eu cette patience et l’ont payé. Dernier exemple en date, Nicolas Pépé. Transféré contre 80 millions d’euros à Arsenal, faisant de lui le plus gros transfert de l’histoire du club londonien à l’époque, l’attaquant ivoirien n’avait jamais réussi à satisfaire les attentes disproportionnées à son sujet. Les répercussions ont été lourdes pour lui et sa carrière : « J’avais subi une sorte de traumatisme, comme si on m’avait arraché ma passion, j’avais un dégoût pour le foot », expliquait-il début juillet dans un entretien à L’Équipe. La vérité, c’est aussi que le LOSC n’a jamais reçu de proposition concrète à la hauteur de ses attentes pour son buteur, que l’on pourrait presque qualifier de snobé sur le marché.

En mode maître « Joda »

Un autre facteur permet à The Iceman d’avancer sereinement : l’international canadien sera libre de tout contrat en juin 2025. « On ne discute pas encore de prolongation. Ça peut venir. On verra. Je ne sais pas. Prolonger ? On en a parlé un peu avec le président, murmurait le principal intéressé. Mais je pense qu’une fois le mercato fermé, on pourra discuter un peu plus calmement. Ce que je veux ? Ce n’est pas encore très clair. Je dois y réfléchir. » S’il continue d’être aussi performant, le natif de Brooklyn aura l’embarras du choix, à n’en pas douter. Après deux saisons à 26 buts toutes compétitions confondues avec les Dogues, le buteur des Canucks pourrait rapidement monter sur le podium des meilleurs buteurs de l’histoire du club lillois (toutes époques confondues). Un nouvel objectif atteignable pour David, tout comme celui d’emmener Lille en Ligue des champions, dans la cour des grands, où l’attaquant aurait l’occasion de montrer qu’il a les épaules pour aller voir encore plus haut.

