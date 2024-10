La nouvelle saison de Serie A est enfin là : dans les épisodes précédents...

Épisode 1 : Au commencement

Les scénaristes de la nouvelle saison connaissent l’importance d’accrocher immédiatement le spectateur, alors ils démarrent sur les chapeaux de roues. Le champion en titre, l’Inter, tombe d’emblée dans le piège tendu par le Genoa (2-2). L’autre ogre milanais revient du diable vauvert face au Torino et remonte deux buts de retard sur le fil (2-2) grâce à Alvaro Morata (89e) et Noah Okafor (90e+5). Naples se vautre lamentablement chez le Hellas Vérone pour la première d’Antonio Conte (3-0). Des rebondissements, du suspense, des surprises : pas mal non ? C’est la Serie A.

Épisode 2 : Flow Thauvin

Le brassard de capitaine, un but, une passe décisive : Florian Thauvin met la Lazio à l’amende (2-1). Trois semaines plus tard, le patron paie à nouveau sa tournée en posant un doublé sur le nez de Parme (2-3). Le champion du monde retrouve la flamme sous le maillot de l’Udinese. Pour la première fois depuis dix ans, les Friulani peuvent regarder vers le haut et espérer finir dans la première partie de tableau. Flo Thauvin, lui, ne cache même plus son objectif de retrouver les Bleus. La bonne nouvelle, c’est que son championnat va enfin repasser à la télé. La mauvaise, c’est qu’avec seulement deux matchs par journée, Dédé ne risque pas de beaucoup mater l’Udinese.

Épisode 3 : Big Rom ritorna

Romelu Lukaku avait quitté la Serie A buteur et victorieux avec la Roma, contre le Genoa, le 19 mai. Le Belge l’a retrouvée dans les mêmes conditions sous le maillot du Napoli. Lancé à la 62e minute à la place de Giacomo Raspadori, Big Rom enlève une énorme épine du pied des Partenopei en égalisant face à Parme dans le temps additionnel, avant que Zambo Anguissa offre carrément les trois points aux siens. Lukaku frappera à nouveau lors des épisodes 4 et 7 dans une équipe qui a trouvé la bonne carburation sous Antonio Conte. On n’en est pas encore aux stats de Victor Osimhen, mais tant que ça tient la corde pour le Scudetto…

<iframe loading="lazy" title="NAPOLI-PARMA 2-1 | HIGHLIGHTS | Sensational injury-time comeback! | Serie A 2024/25" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ZCSCpTWwsoI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Épisode 4 : De Winter is coming

C’est une Roma malade et en plein doute qui se rend au stade Luigi Ferraris du Genoa au sortir de la trêve internationale. La Louve n’a marqué qu’un but et pris seulement deux points en trois matchs : il est urgent de démarrer. Artem Dovbyk lance bien l’affaire en renard des surfaces, permettant aux Giallorossi de mener au score pour la première fois de la saison. La victoire tant attendue leur tend les bras… jusqu’à ce coup de boule assassin de Koni De Winter, qui n’avait encore jamais marqué chez les pros, à la 90e+6 minute (1-1). Pas de vainqueur dans ce match de champions du monde entre Alberto Gilardino et Daniele de Rossi, qui sera le dernier pour le coach romain, viré dès la quatrième journée. Rome est éternelle, mais pas ses entraîneurs.

Épisode 5 : Rosson-héros

Tu peux perdre le derby six fois d’affilée. Pas sept. Milan a mangé son pain noir avec une incroyable succession de déconvenues face à l’Inter, en tête desquelles le 3-0 pris en Supercoppa, l’élimination en demi-finales de la Ligue des champions et le 5-1 reçu en septembre 2023. La bête, blessée, s’est néanmoins remise à mordre. Au point de faire chuter le champion d’Italie, invaincu depuis un an à Giuseppe-Meazza, de son piédestal. Les Rossoneri se dépouillent et finissent par assommer leurs voisins dans le money-time, sur un coup de pied arrêté, grâce à la caboche de Matteo Gabbia (1-2). L’honneur est sauf.

Épisode 6 : Côme par hasard

La petite bête peut parfois manger la grosse. Promu en Serie A, Côme s’offre ni plus ni moins que l’Atalanta, vainqueur sortant de la Ligue Europa, à Bergame lors de la cinquième journée (2-3). Sur sa lancée, le club lombard, renforcé à l’été par une pléiade d’internationaux (Alberto Moreno, Andrea Belotti, Sergi Roberto, Pepe Reina, et brièvement Raphaël Varane), fait plier le Hellas Vérone cinq jours plus tard et signe sa première victoire de la saison à domicile (3-2), porté par l’ex-futur crack du pays Patrick Cutrone. Avec huit points en six matchs, la bande du Mister Cesc Fàbregas est bel et bien lancée dans sa mission maintien. Fabulous Fab.

Épisode 7 : Retegoal

Battue trois fois en six journées, l’Atalanta a des choses à se faire pardonner au moment de recevoir le Genoa en ce samedi 5 octobre. Mateo Retegui met donc le paquet, et tant pis pour son ex. L’international italien coupe le centre d’Ademola Lookman pour le 1-0, suit la frappe d’Ederson pour le 2-0, rend la pareille au Brésilien avec une remise du talon pour le 3-0 et transforme un penalty sans trembler pour le 4-0. Retegui inscrit le premier triplé de sa carrière, à 25 ans, et la Dea s’impose finalement 5-1. L’ancien goleador de Boca avait planté sept buts en Serie A la saison passée. Il en compte déjà dix en neuf matchs depuis le mois d’août. Le meilleur grantatakan du Calcio, devant Marcus Thuram et Dušan Vlahović.

Épisode 8 : Les nuls

Orphelin du génial Thiago Motta, parti à Turin, Bologne ne sait plus gagner : une seule victoire en sept matchs, arrachée à Monza (1-2). En ce doux après-midi, les trois points tendent enfin les bras aux Rossoblù, devant de deux buts à Gênes grâce à Riccardo Orsolini et Jens Odgaard. Tout ça pour craquer deux fois dans les vingt dernières minutes et devoir se contenter d’un nouveau match nul (2-2). Le sixième en huit journées après ceux accumulés contre l’Udinese (1-1), Empoli (1-1), Côme (2-2), l’Atalanta (1-1) et Parme (0-0). Réveillez Thijs Dallinga, vite.

Épisode 9 : Simple, classique

La radio, c’est bien. Voir les images, c’est quand même mieux. L’Inter et la Juventus ont abattu leurs meilleures cartes dimanche pour pousser le groupe L’Équipe à ENFIN finaliser ses négociations avec la Lega. Cinq buts dès la première période, le sang froid de Piotr « Penalski », le coup de rein de Francisco Conceição, l’inspiration de Kenan Yıldız pour revenir de 4-2 à 4-4 et sauver les miches de la Vieille Dame, toujours invaincue en championnat : 90 minutes alle vongole qui ont eu le mérite de nous donner envie de nous remettre devant la télé.

