Quand Google Pixel monte en Ligue 1 avec le Paris FC

Nouvel acteur dans l’élite du football français, le Paris FC entame sa saison 2025-2026 en Ligue 1 avec un partenaire de taille : Google Pixel. Un mariage entre IA et 4-4-2, qui en dit long sur les ambitions du club parisien.

Ils avaient promis de monter, ils l’ont fait. En 2025, le Paris FC quitte les rails de la Ligue 2 pour embarquer direction la Ligue 1, et avec lui, un passager de première classe : Google Pixel. Le géant de la tech devient partenaire majeur du club de la capitale.

On ne parle pas d’un simple logo collé sur un maillot : Google Pixel s’invite bien sûr sur toutes les tenues des équipes féminines et masculines, mais aussi en dehors du terrain. L’ensemble du staff sera équipé des derniers smartphones Pixel, prêts à capturer les temps forts du club, que ce soit une frappe en lucarne ou les explosions de joie dans les vestiaires. De quoi nourrir les réseaux, et le storytelling d’un club qui veut parler à toutes les générations.

📱Découvrez la gamme de téléphones Pixel, conçus par Google

Diversité, formation, mixité et ancrage local sont les leitmotivs du projet dessiné par le Paris FC. Et ça tombe bien, chez Google, on aime les paris sur l’avenir. « Nous sommes unis avec le Paris FC afin de faire bouger les lignes et écrire ensemble une nouvelle page de notre avenir », explique Jean-Philippe Bécane, patron du marketing Google France.

Pour Pierre Ferracci, Président du Paris FC : « Le Paris FC est fier de s’associer à Google Pixel. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement du club. Il incarne notre volonté de construire un club moderne, connecté et ambitieux. Aux côtés d’un acteur mondial de l’innovation, nous affirmons notre vision d’un football novateur, exigeant et tourné vers l’avenir. »

Alors oui, la saison au plus haut niveau sera haletante et exigeante pour le promu parisien, mais le Paris FC entend bien relever le défi avec ambition et détermination.

