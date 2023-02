PSG : Comment survivre sans Kylian Mbappé ?

« Après examens, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à trois semaines. » C’est par ce communiqué médical lapidaire que le Paris Saint-Germain a officialisé la mauvaise nouvelle, ce jeudi : sorti sur blessure à Montpellier, l’attaquant tricolore se voit contraint de renoncer aux prochaines rencontres de son équipe. Ce que le club de la capitale ne dit pas en revanche, c’est l’importance des échéances à venir, précisément sur ces trois semaines. Marseille en coupe, Monaco ou Lille en championnat et surtout le Bayern Munich en Ligue des champions, rien que ça. Malgré les doutes de Julian Nagelsmann, qui imagine surtout le PSG « jouer au poker » et reste persuadé de la présence du génie français sur la pelouse du Parc dans dix jours, cette absence remet beaucoup de choses en cause.

Trouver la recette magique

Une situation qui a forcément animé la conférence de presse de Christophe Galtier, à la veille de la réception de Toulouse. « On est dans une saison singulière, avec une Coupe du monde en plein milieu, et je m’aperçois que dans beaucoup d’autres clubs avec des internationaux, il y a de la fatigue engendrée automatiquement et des blessures, s’est dédouané l’entraîneur parisien. On ne peut pas avoir une saison sans avoir de problèmes physiques, ça fait partie d’une saison et de la compétition. » Au-delà de chercher un coupable à cette triste réalité, l’ancien boss de Lille se doit surtout de trouver une nouvelle recette pour voir ses hommes performer sur le pré, dans la continuité d’un mois de janvier déjà inquiétant dans le contenu.

3 – Kylian Mbappé a manqué 3 matches de Ligue des Champions avec Paris depuis 2017/18 : ✅ 3-0 v Real Madrid en septembre 2019 ❌ 1-2 v Leipzig en novembre 2020 ❌ 0-2 v Man City en mai 2021 Perte. #PSGBAY #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/HRanq20i5m — OptaJean (@OptaJean) February 2, 2023

Heureusement, la victoire à Montpellier a apporté quelques satisfactions dans le jeu proposé. Mais l’absence de Mbappé, si déterminant dans le rapport de force tactique imposé à l’adversaire de par son pouvoir de dissuasion, oblige les têtes pensantes parisiennes à revoir leur organisation. Face aux médias, Galtier a d’ores et déjà enterré le 4-4-2 entrevu l’espace d’une mi-temps contre Reims : « Est-ce ce que je tâtonne ? Non, j’essaie de trouver d’autres animations en fonction des enchaînements des matchs, des joueurs disponibles. Est-ce qu’on va revoir le 4-4-2 à plat ? Non. On a payé pour voir. Je dois totalement être en réflexion. Mes joueurs ont besoin de repères. » Quoi qu’il en soit, le schéma d’un bloc dense pour laisser le seul champion du monde 2018 placer des banderilles en transition, trop souvent employé quand le niveau s’élève ces dernières années, ne pourra plus être la solution.

Qui veut être le chef ?

Ces fameuses trois semaines devront être le moment pour d’autres joueurs de prendre les choses en main. Guide offensif des siens mercredi à la Mosson, Lionel Messi est bien sûr le premier nom qui vient en tête, surtout tant que Neymar manque également à l’appel. « Je dois organiser l’équipe pour combler l’absence conjuguée de Kylian et Ney. Ça se fera autour de Leo, un peu comme on a fait à Montpellier après la sortie de Kylian », poursuivait encore Galtier. Avec dans un coin de la tête l’idée de reproduire ce qu’a fait l’Argentine au Qatar, à savoir rester compact en attendant l’exploit de son meneur de jeu ? « Leo va être dans son registre, dans les zones qu’il préfère. C’est aussi aux joueurs autour de lui d’élever leur niveau de jeu, de saisir des opportunités de jouer. »

Le message est limpide. Auteur de trois buts pendant que Mbappé partait se reposer à New York, Hugo Ekitike va voir une nouvelle fois des centaines d’yeux se braquer sur lui. Carlos Soler aura-t-il enfin le déclic mental pour se lâcher et exprimer son talent ? Vitinha ou Renato Sanches pourront-ils être amenés à évoluer plus haut pour prendre le jeu à leur compte et épauler les offensifs à la création ? Galtier fera-t-il le choix de repasser à trois derrière – malgré la pénurie de centraux – pour libérer davantage Hakimi et Mendes, deux des rares joueurs encore capables d’offrir de la profondeur ? Autant de questions auxquelles il va très vite falloir trouver des réponses. D’ici là, c’est désormais tout Paris qui espère voir le futur meilleur buteur du club rétabli pour retourner claquer un doublé à l’Allianz Arena, le 8 mars prochain.