Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe, que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football, le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages, avec ses principaux acteurs. À chaque épisode, Édouard Cissé, ancien milieu de terrain du PSG, de l'OM ou de Monaco désormais entrepreneur en plus d'être consultant pour Prime Video, et Matthieu Lille-Palette, vice-président d'Opta, s'entretiendront avec un invité sur un thème précis. Pendant une mi-temps, temps nécessaire pour redéfinir totalement votre grille de compréhension.

24,08 millions. C’est le nombre de Français et Françaises qui ont regardé sur TF1 la finale de la Coupe du monde 2022, record absolu d’audience de toute l’histoire de la télévision française. Comment on s’adresse à autant de personnes ? Et comment on raconte un match de football à des personnes avec un niveau de connaissance sur le ballon rond aussi disparate ? C’est l’une des nombreuses questions autour du commentaire de match qu’a souhaité poser Alternative Football à Grégoire Margotton, la voix de TF1, passée auparavant par Canal +. On en a aussi profité pour lui demander de nous livrer les dessous du fameux « Second poteau Pavard ! »

📺 Comment raconter un match de football ? 🎙️Début de réponse ici avec @gregmargotton, journaliste et commentateur @GroupeTF1 dans le nouvel épisode de notre podcast « Alternative Football »

Bonne écoute. Et à dans 15 jours pour la deuxième partie de l’entretien.