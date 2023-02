De retour dans le groupe après avoir été éloigné par une blessure à la cuisse, Nuno Tavares a démontré ce dimanche soir qu’il faisait partie de cette fameuse caste des joueurs « mystères ». Capable du meilleur comme du pire, ils sont susceptibles de nous les faire aimer autant qu’on pouvait les détester quelques secondes auparavant. Le salut du piston marseillais est intervenu à la 79e minute. L’OM a déjà renversé le match, mais cherche encore celui qui lui fera passer de derniers instants plus serein. Le Portugais se lance alors dans une énième escapade sur son côté gauche. Servi par Guendouzi, il ricoche sur Desler et s’emmène le ballon avant de tenter sa chance en bout de course et dans un angle complètement fermé. Mais peu importe, le résultat est là : il trouve l’espace suffisant entre le poteau et le Maxime Dupé pour offrir deux pions d’avance à l’OM. Les Toulousains ne s’en relèveront pas. La sixième réalisation de la saison pour le Gunner, celle qui le hisse en deuxième position du classement des buteurs du club en championnat, à trois longueurs d’Alexis Sanchez. Pas mal, pour un piston.

Big win tonight, thank you for your support +3⚡️ pic.twitter.com/AvMcwl6kvf — Nuno Tavares (@NunoTavares) February 19, 2023

Un match contrasté

Si son but vient embellir sa prestation et probablement gonfler sa note, Nuno Tavares a traversé ce match comme le joueur égaré et maladroit qu’il peut être, parfois. Bien canalisé sur son aile par la bonne prestation de Mikkel Desler, le Lisboète de naissance a montré toutes les largesses défensives qui font l’un de ses plus gros défauts, délaissant trop souvent un Kolasinac face aux nombreuses projections toulousaines et oubliant parfois de garder ses vis-à-vis sur les phases offensives adverses comme lors du second but toulousain où il oublie complètement Ado Onaiwu. Bien que dangereux en première mi-temps sur une frappe du droit, Tavares s’est rendu coupable de 21 ballons perdus. Personne ne fait pire ce soir. Aussi, le Portugais n’a remporté que 29% de ses duels face aux Haut-Garonnais (4 sur 14, seul Jordan Veretout fait pire côté Marseillais) et n’a jamais trouvé preneur au moment de centrer (aucun centre réussi sur cinq). Une copie bien pâle faisant interroger de nombreux supporters marseillais sur une possible entrée d’Issa Kaboré en lieu et place du Portugais. Heureusement pour Tudor et les Marseillais, l’ancien joueur du Benfica a donné raison à son entraîneur de l’avoir laissé sur le prè, à force de générosité.

Arrivé pour un an sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Nuno Tavares réalise d’ores et déjà la saison la plus prolifique de sa carrière. Le système de jeu instauré par Tudor aidant, il est l’une des rampes de lancement des phases offensives phocéennes. Alors, quand le déchet prend le pas, le jeu olympien s’en fait forcément ressentir et ce fût le cas ce dimanche où les Marseillais n’ont pas su écarter autant le jeu qu’à l’accoutumée. Tavares n’apporte alors plus grandes certitudes, si ce n’est qu’il donnera tout sur chaque ballon, dans chaque duel. Et les supporters marseillais pourraient bien ne pas lui tenir compte du reste, à condition de marquer son septième but lors de la prochaine journée, face au PSG.