Nos 10 conseils pour remonter au classement sur MPP

Vous pensiez que l'Équateur gagnerait ses deux premiers matchs, que les États-Unis flopperaient à domicile et que la Belgique ferait le travail dans un groupe abordable ? Votre classement sur MPP est digne de celui de Nice en Coupe d'Europe ? Voici 10 conseils pour vous en sortir.

1 – Mieux choisir sa ligue

Une poule du boulot, avec 152 participants, c’est autant de concurrents qui peuvent pronostiquer 0-0 sur Espagne-Cap-Vert. Choisir des opposants qui ne sont ni trop fans de foot (risque de tomber sur le mathématicien des pronos), ni pas assez (jurisprudence Chantal) et éviter les ligues trop petites (augmente les chances de payer sa tournée du loser), voilà vos commandements.

2 – Mettre le même score à tous les matchs

Puisque vous êtes au fond du trou, que vous étiez persuadé que la Turquie serait LA bonne surprise de ce Mondial, pourquoi ne pas mettre 1-1, 2-1, ou 2-2 à tous les matchs ? Sur un malentendu, ça peut passer, et ça permet surtout de moins vous casser la tête. Ne fonctionne pas avec les 7-3.

3 – Se rapprocher du service compta de votre entreprise

Pas pour en savoir plus sur les recettes de votre boîte, juste pour prendre un café avec Michel, Sylvie, ou Chantal pour mieux comprendre l’inspiration de ce X2 sur le 0-0 d’Équateur-Curaçao.

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4 – Écouter les pronos animaliers

De loin, ça ressemble à du pur folklore. Pourtant, sous-estimer les pronos de « Billy the cat », ce chat qui mériterait de remplacer la chèvre sur le logo de MPP, tant il semble être le vrai GOAT de retour vers le futur, peut être une erreur fatale. Fonctionne avec Paul le poulpe et autres dérivés, puisque vous ne pouvez plus faire confiance à vos analyses « tactiques ».

5 – Ne pas parier sur la Tunisie

Même avec Hervé Renard à la rescousse.

6 – Trafiquer l’ordinateur et le téléphone de ses potes (concurrents)

À défaut d’être performant, la contre-performance adverse peut se provoquer. Une fois le dos tourné, prenez le cellulaire de votre adversaire et pariez sur la Tunisie.

7 – Ne pas regarder les matchs que vous pronostiquez

Pour ne pas vous porter l’œil. Tous, en somme. Bonne Coupe du monde !

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8 – Faire ses pronos le jour même

On n’est pas à l’abri d’une blessure du goléador qui aurait dû vous assurer les 45 points. Cette stratégie comporte tout de même un risque : celui d’oublier de pronostiquer.

9 – Ne jamais divulguer ses pronos

Encore plus si vous êtes superstitieux. Comme un vœu quoi. Bon, ceci dit, on ne sait pas qui serait assez tête brûlée pour copier le 73e au classement.

10 – Savoir s’entourer

Oui, le numéro de Nana Kwaku Bonsam, le sorcier ghanéen qui a jeté un sort à Harry Kane, est disponible sur Internet.

Dynamite de groupe