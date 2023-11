Montpellier et Nice ronronnent à la Mosson

Montpellier 0-0 Nice

Soyons francs : si vous aviez étonnamment prévu autre chose que de regarder Montpellier-Nice ce vendredi, vous avez eu bien raison. Car si le déplacement du leader de Ligue 1 est toujours un évènement, celui des Aiglons à la Mosson a totalement dérogé à la règle. Pas franchement rois du spectacle depuis le début de la saison, les Niçois n’ont pas renié leurs principes malgré leur statut du moment. Au terme d’une rencontre fermée, qui aura vu les deux camps attendre une erreur de celui d’en face plutôt que d’oser quoi que ce soit, ce sont même les Montpelliérains qui peuvent avoir le plus de regrets. Seul point positif de la soirée pour Nice : un neuvième cleansheet pour des Aiglons toujours pas menés au score cette saison.

L’Enfer, avec Dante

Tout leader qu’ils soient, les Azuréens ne sont pas partis à l’abordage pour autant et ont gardé en tête leur objectif premier : protéger leur nid. Comme face à Rennes dimanche dernier, et souvent depuis le début de saison, c’est en mode charognard que les Niçois ont tenté d’épuiser leur proie, en faisant circuler le ballon loin du but, pour mieux fondre, d’un coup, sur la cage adverse. Manque de bol : Montpellier n’avait pas peur de courir ce vendredi soir. Mieux : sur un rush d’Akor Adams, les Héraultais ont bien failli prendre l’OGCN à son propre jeu. Mais c’est le poteau qui a renvoyé la belle frappe croisée du Nigérian (32e). Un déclic, auquel Nice a répondu par sa seule occasion de la première période, avec une enroulée de Bouanani, seul au point de penalty après un beau travail de Boga, mais à côté (34e). Pour le reste ? Pas grand chose, entre deux équipes intéressantes en transition, mais trop maladroites techniquement pour se déstabiliser l’une ou l’autre dans le jeu. « On a bien resserré les lignes et laissé très peu d’espaces », résumait ainsi Omeragic à la pause, prolongé par Sanson : « On s’est crée des situations, pas de réelles occasions. C’est un 0-0 logique ». Miam.

Or, mauvaise nouvelle pour les affamés : la suite du menu était tout aussi fade, avec quelques miettes d’action à se mettre sous la dent. Les Aiglons ont bien essayé d’hausser le rythme, notamment grâce aux entrées convaincantes de Sofiane Diop et Gaëtan Laborde, mais Montpellier n’a jamais piqué du nez. Le MHSC a même réveillé la Mosson sur une tête d’Adams, une nouvelle fois sur le poteau. Aucun regret toutefois pour le Nigérian, largement hors jeu (58e), avant d’envoyer dans la foulée une belle frappe dans les gants de Marcin Bulka (61e). Côté Niçois, c’est Khephren Thuram qui a bouffé la feuille. Déjà maladroit en première période, le petit frère a totalement dévissé en position idéale dans la surface (53e), avant que Bouanani n’allume un pétard mouillé (54e). Applaudi par son ancien public à son entrée en jeu, Gaëtan Laborde a tenté plusieurs fois sa chance, sans jamais vraiment faire trembler ses anciens fidèles, en dehors d’un tir de peu à côté (71e). Entre deux équipes sans élan offensif, on espérait de toute façon plus grand chose en dehors du coup de sifflet final, dans cette morne soirée d’ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Un week-end qui pourrait voir Nice, leader avec désormais deux points d’avance sur le PSG, perdre son trône. Sans l’avoir vraiment défendu.

Montpellier (4-2-3-1): Lecomte – Sainte-Luce (Jullien, 78e), Estève, Omeragic, Sacko – Chotard, Ferri – Al-Tamari, Savanier (Yeboak, 93e), Fayad (Khazri, 84e) – Adams Entraîneur : Michel der Zakarian

Nice (4-3-3): Bulka – Bard (Perraud, 86e), Dante, Todibo, Rosario – Thuram, Sanson, Boudaoui – Boga (Diop, 67e), Bouanani (Laborde, 60e), Moffi (Nguessan, 67e) Entraîneur : Francesco Farioli

