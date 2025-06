Luxe et passion : l’univers discret des stars du foot entre bouteilles rares, montres suisses et bolides à plusieurs millions

Dans l’imaginaire collectif, les stars du football incarnent le rêve ultime. Talent pur, salaires vertigineux, stades en liesse... Mais au-delà des projecteurs et des terrains impeccablement tondus, une autre facette de leur vie fascine : celle d’un goût affirmé pour le luxe, le raffinement, et parfois même, l’investissement passion.

Si certains se contentent de maisons spectaculaires et de vacances sur des yachts, d’autres cultivent des intérêts plus précis, presque intimes. Une collection de montres d’exception, un garage digne d’un salon automobile, ou encore une cave à vin remplie de crus rares : bienvenue dans le quotidien moins connu, mais tout aussi impressionnant, des géants du ballon rond.

Lionel Messi : du génie du terrain au vin signé

Lionel Messi n’est pas seulement un maître du jeu sur le terrain. L’Argentin s’est aussi lancé dans un projet bien différent de ses habitudes sportives : une ligne de vins à son nom. En partenariat avec le producteur suisse MM Winemaker, il a dévoilé la « Lionel Collection », une gamme qui comprend plusieurs cuvées, issues notamment des cépages Syrah et Primitivo, cultivés dans les régions d’Apulie et de Sicile.

Ces vins ne se contentent pas d’un bon terroir. Ils arborent fièrement l’image du septuple Ballon d’or, dans un design soigné. L’objectif ? Offrir aux fans une autre facette de Messi, celle d’un homme sensible aux plaisirs authentiques, à la tradition et au partage.

Présentée notamment à l’Expovina de Zurich, cette collection n’est pas une opération marketing anodine : elle témoigne d’un vrai intérêt pour l’œnologie et pour la culture européenne du vin. Un pas de plus vers une diversification réussie, après des investissements dans l’hôtellerie et l’immobilier.

Cristiano Ronaldo : une vie entre records et extravagance

Si Messi joue la carte de l’élégance discrète, Cristiano Ronaldo préfère celle du spectaculaire. Et cela vaut aussi pour ses goûts en matière de vin. Le quintuple Ballon d’or est connu pour son style de vie luxueux, parfaitement assumé. Lors d’une sortie à Londres, il aurait déboursé plus de 30 000 euros pour deux bouteilles : un Pétrus 1982 et un Richebourg Grand Cru, servis au bar d’un restaurant étoilé.

Cette anecdote, largement relayée par la presse, a marqué les esprits. Elle illustre la manière dont Ronaldo mêle plaisir personnel et quête d’excellence, en parfaite cohérence avec son image soignée et son goût prononcé pour le luxe.

En parallèle, CR7 continue d’élargir son empire. Il est aujourd’hui à la tête de multiples marques : vêtements, parfums, salles de sport, hôtels… Le vin n’est peut-être qu’un détail dans l’ensemble, mais il confirme cette volonté d’incarner le haut de gamme à tous les niveaux.

Zlatan Ibrahimović : entre publicité et élégance latine

Autre nom emblématique du football mondial : Zlatan Ibrahimović. L’attaquant suédois, connu pour son caractère affirmé, a également affiché son attrait pour le vin à travers une collaboration avec la marque chilienne Casillero del Diablo. Dans une campagne publicitaire, on le voit trinquer avec ses anciens coéquipiers de Manchester United pour célébrer son arrivée dans le club anglais.

Plus qu’un simple contrat, cette apparition reflète une affinité avec le monde du vin – notamment italien – qu’Ibrahimović connaît bien après plusieurs années passées à Milan. Son style, entre puissance et finesse, semble en adéquation avec l’univers œnologique. Sans surprise, il s’est donc prêté au jeu de l’ambassadeur avec une certaine aisance.

Paul Pogba : un poignet à plusieurs centaines de milliers d’euros

En dehors des terrains, Paul Pogba se distingue par un style vestimentaire audacieux et un amour assumé pour les accessoires de luxe. Les montres ne font pas exception. Le Français est régulièrement vu avec des modèles de prestige au poignet : Audemars Piguet, Richard Mille, Patek Philippe, Rolex…

Sa pièce la plus marquante ? Une Richard Mille RM 030 White Rush, une édition limitée dont le prix dépasse les 440 000 dollars. Plus qu’un bijou, c’est un symbole. Dans un monde où chaque détail compte, Pogba mise sur des pièces qui racontent une histoire, qui marquent visuellement et reflètent une certaine personnalité.

Le marché des montres de luxe n’est pas seulement un terrain de jeu pour les riches, c’est aussi un secteur d’investissement en pleine croissance. Pogba, en collectionneur averti, semble l’avoir bien compris.

Cristiano Ronaldo, encore : roi des garages

Impossible d’évoquer le luxe sans parler des voitures. Et dans ce domaine, Ronaldo surclasse largement ses rivaux. Sa collection est à elle seule un musée roulant : Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, Bugatti Centodieci (estimée à 9 millions de livres), McLaren Senna… On estime que ses voitures valent plus de 19 millions de livres.

Chaque modèle a sa propre histoire, son propre prestige. Le Centodieci, par exemple, est produit à seulement 10 exemplaires dans le monde. Une rareté qui correspond parfaitement au standing de l’attaquant portugais.

Ce goût pour l’automobile ne date pas d’hier. Dès ses débuts à Manchester United, Ronaldo s’offrait déjà des bolides d’exception. Aujourd’hui, sa collection n’est plus seulement une passion : c’est un élément central de son image publique.

Karim Benzema : élégance et puissance dans le garage

Karim Benzema, Ballon d’or 2022, ne cache pas son goût pour les belles mécaniques. Sa collection personnelle atteint une valeur estimée à 10 millions de dollars. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, Bugatti : il ne manque aucun grand nom à son tableau de chasse.

Chacun de ses véhicules traduit un choix assumé, une certaine vision du luxe. Sobre et discret dans ses apparitions médiatiques, Benzema mise sur la finesse – jusque dans la configuration de ses voitures. Une passion qui le suit partout, y compris depuis son départ vers l’Arabie saoudite, où il a emporté plusieurs de ses voitures préférées.

Le luxe comme reflet d’un style de vie

Finalement, les choix des grandes stars du football en matière de consommation disent beaucoup de leur personnalité. Entre investissement réfléchi et plaisir affiché, elles construisent une image cohérente avec leur statut : celui de leaders sur et en dehors du terrain.

La cave à vin, tout comme la montre ou la voiture, n’est pas seulement un objet : elle devient un marqueur social, un témoin silencieux de la réussite. Elle incarne le raffinement, la constance dans l’effort, et une certaine idée du goût.

Conclusion

Loin des clichés faciles, le luxe dans le football ne se résume pas à de simples dépenses. Il est souvent le prolongement d’un parcours exceptionnel, la manifestation d’un regard exigeant sur la vie. À travers les montres suisses, les caves à vin, les supercars ou les partenariats œnologiques, les stars du ballon rond affirment leur personnalité. Avec discrétion pour certains, avec éclat pour d’autres – mais toujours avec une idée précise en tête : celle d’un succès qui s’inscrit dans le temps.

