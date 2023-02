Liverpool FC : Jürgen Klopp, le mois sans tabac

Wolverhampton Liverpool FA Cup Diffusion sur

En près de dix ans de carrière entre le Championship et la Premier League exclusivement sous les couleurs de Brighton, Solly March n’avait jamais eu la chance de faire trembler les ficelles deux fois dans un même match. À 28 ans, le gaucher a enfin réparé cette anomalie. Et l’ancien international espoir anglais avait bien choisi son jour, puisque c’est face au Liverpool FC de Jürgen Klopp, ce samedi, qu’il s’est illustré. Un Liverpool finaliste de la Ligue des champions en mai dernier, un Liverpool qui a engrangé 92 points en championnat la saison passée, mais un Liverpool qui ne ressemble plus à grand-chose en cette année 2023. C’est ainsi que March, en cinq minutes au retour des vestiaires, a fait vaciller les Reds par deux fois en profitant des largesses d’une arrière-garde dépassée par les évènements. Et cela, avant que Danny Welbeck ne scelle les débats avec un enchaînement exceptionnel (sur un service de… Solly March) pour que la victoire des Seagulls se transforme en petite fessée (3-0).

Se faire humilier en 2023 par un Welbeck de 32 ans est déjà assez traumatisant, mais c’est le cadet des soucis des hommes de la Mersey en ces temps troubles. Alors que les Liverpuldiens avaient signé deux succès de rang avant la fin de l’année civile (3-1 sur la pelouse d’Aston Villa et 2-1 face à Leicester), ils n’ont pas encore connu la victoire depuis le jour de l’an et viennent de subir deux défaites en Premier League, encaissant à cette occasion six buts en 180 minutes face à Brentford (3-1, match au cours duquel Ibrahima Konaté avait flanché) et Brighton, deux équipes qui figurent désormais juste devant le LFC (9e avec des matchs en retard sur certains concurrents) au classement. Si l’on ajoute à cela ses défaites à Nottingham (1-0) et contre Leeds (1-2) en octobre, ou son incapacité, avec son équipe type, à venir à bout des Wolves en Cup il y a une semaine et demie (2-2) avec un Alisson aux fraises, la saison chaotique traversée par le club au Liver bird pose question. Les Rouges ont déjà perdu six fois cette saison en Premier League, eux qui ne s’étaient inclinés que deux fois la saison dernière. En matière de points (28) et de buts marqués (34) et concédés (25) après 18 journées, il s’agit de la pire saison de l’ère Klopp. Et il serait trop facile d’expliquer tous ces maux simplement par la gaucherie de Darwin Núñez – d’ailleurs absent le week-end dernier – ou les pépins de certains cadres (Luis Díaz, Diogo Jota, ou plus récemment Virgil van Dijk).

Reds dead

« Mauvais. Vraiment mauvais. Je ne me souviens pas d’un pire match. C’était une équipe très organisée contre une équipe très peu organisée, a pesté Jürgen Klopp après la dernière copie rendue par ses ouailles, contre Alexis Mac Allister et consorts. Les mêmes joueurs ont déjà livré des matchs exceptionnels, mais si les choses ne sont pas correctement organisées, alors cela peut ressembler à ça. C’est ma responsabilité, je le sais. » Les joueurs n’ont pas changé (si ce n’est que le précieux Sadio Mané a été remplacé par Núñez, que Cody Gakpo vient de poser ses bagages dans le Merseyside contre 42 patates et que des joueurs comme Fábio Carvalho et Harvey Elliott ont émergé), le schéma de jeu non plus (un 4-3-3 qui mue parfois en 4-2-3-1 ou 4-1-4-1), mais le mélange, cette saison, ne prend pas.

0.13 – Liverpool have allowed opponents the highest non-penalty xG average per shot (0.13) in the Premier League so far this season. Gaps.@SamMcGuire90 analyses the Opta data for @OptaAnalyst on how their midfield could be the reason behind their struggles. ? — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2023

Meilleur buteur du championnat en 2021-2022 (23, comme Heung-min Son) Mohamed Salah reste cette saison bloqué à sept réalisations, derrière des joueurs comme Miguel Almirón ou Rodrigo, et à égalité avec un Roberto Firmino que l’on dit sur la fin. Meilleur passeur de PL (12 unités) en compagnie de l’Égyptien la saison passée, Trent Alexander-Arnold a lui carrément arrêté ses distributions de cadeaux. Le trio de l’entrejeu formé par Thiago Alcántara, Fabinho et Jordan Henderson semble désormais hors du coup, les Reds perdent les duels qu’ils remportaient auparavant, et le féroce contre-pressing qui faisait leur force par le passé a perdu de son rendement. « C’est un vrai moment difficile pour nous en tant qu’équipe », a admis le capitaine après le massacre du Falmer Stadium, ajoutant que lui et ses joueurs ne se sentaient « pas bien, comme vous pouvez l’imaginer. Presque épuisés, plus en confiance – vous pouvez le voir lorsque nous jouons – le niveau d’énergie au plus bas, tout. » Les supporters de ‘Pool ont intérêt à profiter de la C1 (8e aller à venir face au Real, le 21 février), car la petite musique pourrait bien ne pas retentir à Anfield la saison prochaine.