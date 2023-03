Lille dompte Toulouse

Toulouse 0-2 Lille

Buts : Alexsandro (85e) et Bayo (101e).

Pas de première pour le Téfécé !

Après vingt-huit journées, les Violets semblaient se diriger vers leur premier match nul et vierge de la saison en Ligue 1 contre une solide équipe lilloise. Mais voilà : à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le défenseur central Alexsandro est monté sur un corner visiteur pour réceptionner le ballon au second poteau et placer une tête piquée hors de portée de Maxime Dupé (85e, 0-1). Puis dans les arrêts de jeu, Mohamed Bayo a porté le coup de grâce (101e, 0-2). Grâce à ce précieux succès, le LOSC grille la priorité à Rennes au classement général et s’installe provisoirement à la cinquième place. Fort heureusement, le spectacle n’a pas attendu le but nordiste pour s’inviter au Stadium.

Fidèles à leurs philosophies offensives (Toulouse et Lille sont respectivement quatrième et septième au classement des meilleures attaques du championnat), les deux formations ont proposé beaucoup de rythme dans une partie où le ballon a circulé d’un camp à l’autre. D’un côté, Adam Ounas a créé plusieurs fois le danger vers la cage de Dupé (17e, 37e). De l’autre, Stijn Spierings a trouvé le poteau de Lucas Chevalier (33e) après une interruption liée à la météo orageuse. Barré par Chevalier, Thijs Dallinga a perdu son face-à-face (42e). Dans les arrêts de jeu du match, Timothy Weah est sorti sur civière, touché à la nuque.

Une précieuse victoire pour le LOSC, qui repasse provisoirement cinquième du championnat. Et qui, pour une fois, n’a pas été rattrapé par son adversaire du jour.

Toulouse (4-2-3-1): Dupé – Suazo, Nicolaisen, Rouault, Kamanzi – Van Den Boomen, Speirings (Genreau, 88e) – Chaïbi (Sierro, 79e), Dejaeghere (Ratão, 66e), Aboukhlal – Dallinga (Onaïwu, 79e). Entraîneur: Philippe Montanier.

Lille (4-2-3-1): Chevalier – Gudmundsson, Alexsandro, Fonte, Weah – André Gomes, Angel Gomes (Baleba, 80e) – Bamba, Cabella (Bayo, 80e), Ounas (Zhegrova, 70e) – David (Yoro, 89e). Entraîneur: Paulo Fonseca.

Toulouse-Lille suspendu à cause de la grêle