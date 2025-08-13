Les notes du PSG

Désiré Doué

Son frère a été plusieurs fois évoqué à l’AC Milan cet été, peut-être avait-il la tête à ça. Remplacé par Gonçalo Ramos (77e), buteur, une nouvelle fois à contre courant de ses partenaires, sauf que cette fois, c’est lui qui s’est montré performant quand les autres ne l’étaient pas (8).