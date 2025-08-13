- Supercoupe d'Europe
- PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Les notes du PSG
Malmené et mené pendant la majeure partie du match, le PSG a réussi à renverser Tottenham en fin de rencontre pour s'offrir la Supercoupe d'Europe. Pour ça, il peut dire merci à ses entrants.
Gardien
Lucas Chevalier
Plusieurs (très) gros arrêts et puis une boulette qui plombe son équipe. Paris aurait remplacé Donnarumma par… Donnarumma ? Vu la séance de tirs au but, on serait tenté de dire oui !
Défenseurs
Achraf Hakimi
Aurait-il déjà la tête à la CAN ? Et non ! Il est juste cramé complet et aurait bien besoin d’un peu de repos supplémentaire.
Marquinhos
D’abord tranchant et incisif dans ses interventions, il se troue sur l’ouverture du score des Spurs, sur coup de pied arrêté. Allô Zabarnyi ?
Willian Pacho
Un très beau ceinturé sur Pape Matar Sarr. Moyen dans l’ensemble.
Nuno Mendes
Ça va raviver de mauvais souvenirs, mais à l’image de Montiel, les latéraux pour finir une séance de tirs au but, c’est plutôt pas mal.
Milieux
Warren Zaïre-Emery
En cannes. On dirait bien qu’il veut revenir dans le game cette saison. Remplacé par Kang-in Lee (68e), buteur, une nouvelle fois à contre courant de ses partenaires, sauf que cette fois, c’est lui qui s’est montré performant quand les autres ne l’étaient pas (8).
Vitinha
Petit Vitor pendant de longues minutes, puis grand garçon en fin de match, sauf aux pénos, mais ça, c’est déjà oublié.
Désiré Doué
Son frère a été plusieurs fois évoqué à l’AC Milan cet été, peut-être avait-il la tête à ça. Remplacé par Gonçalo Ramos (77e), buteur, une nouvelle fois à contre courant de ses partenaires, sauf que cette fois, c’est lui qui s’est montré performant quand les autres ne l’étaient pas (8).
Attaquants
Bradley Barcola
Le plus en cannes des Parisiens, incontestablement. Malheureusement, c’est aussi le seul qui est sorti blessé. Affaire à suivre. Remplacé par Mbaye (68e), tranchant. En U18 tu l’aurais obtenu ce péno !
Ousmane Dembélé
On le sait, les débuts de saison en fanfare, ce n’est pas vraiment son truc. Attendons plutôt janvier pour le juger. Décisif quand même au passage et buteur sur son tir au but.
Khvicha Kvaratskhelia
Plus DJ set que DJ 7. Remplacé par Ruiz (60e), toujours sur son nuage.
Par Julien Faure