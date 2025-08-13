S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)

Les notes du PSG

Par Julien Faure

Malmené et mené pendant la majeure partie du match, le PSG a réussi à renverser Tottenham en fin de rencontre pour s'offrir la Supercoupe d'Europe. Pour ça, il peut dire merci à ses entrants.

Les notes du PSG

Gardien

Lucas Chevalier

Plusieurs (très) gros arrêts et puis une boulette qui plombe son équipe. Paris aurait remplacé Donnarumma par… Donnarumma ? Vu la séance de tirs au but, on serait tenté de dire oui !

Défenseurs

Achraf Hakimi

Aurait-il déjà la tête à la CAN ? Et non ! Il est juste cramé complet et aurait bien besoin d’un peu de repos supplémentaire.

Marquinhos

D’abord tranchant et incisif dans ses interventions, il se troue sur l’ouverture du score des Spurs, sur coup de pied arrêté. Allô Zabarnyi ?

Willian Pacho

Un très beau ceinturé sur Pape Matar Sarr. Moyen dans l’ensemble.

Nuno Mendes

Ça va raviver de mauvais souvenirs, mais à l’image de Montiel, les latéraux pour finir une séance de tirs au but, c’est plutôt pas mal.

Milieux

Warren Zaïre-Emery

En cannes. On dirait bien qu’il veut revenir dans le game cette saison. Remplacé par Kang-in Lee (68e), buteur, une nouvelle fois à contre courant de ses partenaires, sauf que cette fois, c’est lui qui s’est montré performant quand les autres ne l’étaient pas (8).

Vitinha

Petit Vitor pendant de longues minutes, puis grand garçon en fin de match, sauf aux pénos, mais ça, c’est déjà oublié.

Désiré Doué

Son frère a été plusieurs fois évoqué à l’AC Milan cet été, peut-être avait-il la tête à ça. Remplacé par Gonçalo Ramos (77e), buteur, une nouvelle fois à contre courant de ses partenaires, sauf que cette fois, c’est lui qui s’est montré performant quand les autres ne l’étaient pas (8).

Attaquants

Bradley Barcola

Le plus en cannes des Parisiens, incontestablement. Malheureusement, c’est aussi le seul qui est sorti blessé. Affaire à suivre. Remplacé par Mbaye (68e), tranchant. En U18 tu l’aurais obtenu ce péno !

Ousmane Dembélé

On le sait, les débuts de saison en fanfare, ce n’est pas vraiment son truc. Attendons plutôt janvier pour le juger. Décisif quand même au passage et buteur sur son tir au but.

Khvicha Kvaratskhelia

Plus DJ set que DJ 7. Remplacé par Ruiz (60e), toujours sur son nuage.

Par Julien Faure

