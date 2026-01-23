En partenariat avec Canal Plus

Les notes de Loups Garous : épisode 9

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas le Vendredi 23 Janvier à 21:45

C'est un cinq contre un, certes, mais le dernier rempart Amélie défend à la perfection depuis le coup d'envoi de la saison. Aidée par ses amies les poules, la Québécoise continue de faire le dos rond et de dévorer tous ceux qui se dressent sur son passage.