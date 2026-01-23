- En partenariat avec Canal Plus
Les notes de Loups Garous : épisode 9
C'est un cinq contre un, certes, mais le dernier rempart Amélie défend à la perfection depuis le coup d'envoi de la saison. Aidée par ses amies les poules, la Québécoise continue de faire le dos rond et de dévorer tous ceux qui se dressent sur son passage.
Isabelle
Maintenant qu’elle a du temps pour elle, la médium va pouvoir se lancer dans l’immobilier du village de Thiercelieux. À vendre : chalet spacieux, 100 % bois, calme et idéal pour résoudre des énigmes et faire le point sur sa vie.
Pauline
Alors qu’il fait gris et qu’elle reste en doudoune et bonnet depuis le début de l’aventure, elle tombe malade juste après avoir chassé les poules. Vous êtes prévenus : sortez couverts à Pâques.
Jean-Baptiste
« On peut aller chez moi ? » Visiblement, ça marche mieux au réveil qu’à la fin d’une soirée alcoolisée.
Cécile
Elle trouve le dilemme de la quête, mais pas encore que sa voisine au village est loup-garou. Chaque chose en son temps, c’est vraiment l’expression préférée des gens qui ont besoin de trois réveils pour se lever.
Sébastien
Il a vraiment la gueule du petit protégé du coach, c’est normal qu’il soit nommé capitaine. Sale chouchou !
Amélie
Cette supportrice de Liverpoule, qui apprécie d’ailleurs aussi Pouleidor, a réussi à monter un poule pour saboter la quête. Malgré un poules élevé, elle mérite un bon verre de Picpoule après ça. Elle maîtrise le beautipoule game.
Mister V
On le veut tous en prof de LV2 : il apprend à dire les termes.
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas