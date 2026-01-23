S’abonner au mag
Les notes de Loups Garous : épisode 9

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas
C'est un cinq contre un, certes, mais le dernier rempart Amélie défend à la perfection depuis le coup d'envoi de la saison. Aidée par ses amies les poules, la Québécoise continue de faire le dos rond et de dévorer tous ceux qui se dressent sur son passage.

Isabelle2-1-scaled

Isabelle

Maintenant qu’elle a du temps pour elle, la médium va pouvoir se lancer dans l’immobilier du village de Thiercelieux. À vendre : chalet spacieux, 100 % bois, calme et idéal pour résoudre des énigmes et faire le point sur sa vie. 

Note de la rédaction 6 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pauline2-1-scaled

Pauline

Alors qu’il fait gris et qu’elle reste en doudoune et bonnet depuis le début de l’aventure, elle tombe malade juste après avoir chassé les poules. Vous êtes prévenus : sortez couverts à Pâques.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Baptiste2-1-scaled

Jean-Baptiste

« On peut aller chez moi ? » Visiblement, ça marche mieux au réveil qu’à la fin d’une soirée alcoolisée.

Note de la rédaction 8 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cecile2-scaled

Cécile

Elle trouve le dilemme de la quête, mais pas encore que sa voisine au village est loup-garou. Chaque chose en son temps, c’est vraiment l’expression préférée des gens qui ont besoin de trois réveils pour se lever.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sebastien1-scaled

Sébastien

Il a vraiment la gueule du petit protégé du coach, c’est normal qu’il soit nommé capitaine. Sale chouchou !

Note de la rédaction 7 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Amelie2-1-scaled

Amélie

Cette supportrice de Liverpoule, qui apprécie d’ailleurs aussi Pouleidor, a réussi à monter un poule pour saboter la quête. Malgré un poules élevé, elle mérite un bon verre de Picpoule après ça. Elle maîtrise le beautipoule game.

Note de la rédaction 8 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mister-v-je-suis-un-bandeur-des-maillots-de-mls

Mister V

On le veut tous en prof de LV2 : il apprend à dire les termes.

Note de la rédaction 9 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

