Ligue 1

J19

Les notes de la 19e journée de Ligue 1

Par Adrien Hémard-Dohain Lundi 16 Janvier

Marseille, Lens et Rennes qui foncent, le PSG et Lyon qui sombrent, pendant que Monaco s'amuse : encore un chouette week-end dans le plus beau des championnats. Le tout arrosé de Dépêche Mode : just can't get enough.