Les notes d’Angleterre – États-Unis

Sergino Dest

Pour enfin retrouver le garçon talentueux aperçu en 2019 avec l’Ajax, le Barça pensait détenir LA solution : rapatrier Dani Alves à 39 berges, et assister avec fierté et émotion à la passation de témoin entre la légende et son successeur désigné. Perdu : le mentor idéal se nommait en fait Pierre Kalulu, et c’est le Milan qui se frotte les mains. Démerdez-vous avec Héctor Bellerín, maintenant, les gars.