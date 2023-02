Le retour en grâce de Mohamed Bayo face à Troyes

Pénétrer dans l’intimité du vestiaire lillois après un large succès vaut toujours le détour. Dans les storys Snapchat de Jonathan Bamba, on peut y avoir le milieu lillois vanner Leny Yoro, jeune défenseur de 17 ans impérial face à l’ESTAC (5-1) ce dimanche, mais également Mohamed Bayo afficher un sourire que l’on n’avait pas vu ou que très peu depuis son arrivée au LOSC cet été. Au moment de faire le cri de guerre, l’attaquant lillois se fait chambrer par son aîné Benjamin André : « Network ce soir Momo ? » (en référence à un célèbre établissement nocturne du centre-ville). Il semble bel et bien qu’en 2023, la dérision ait pris le pas sur l’incompréhension des débuts nordistes pour Bayo.

Le « Network ce soir Momo » je pleure de rire pic.twitter.com/v2HyEvjIco — Thomas (@AboraseThomas) January 15, 2023

L’homme qui ne cartonne pas qu’au Network

Rembobinons un coup : la veille de la débâcle historique face au Paris Saint-Germain (1-7), Momo Bayo est aperçu dans une boîte de nuit du Vieux-Lille et envoyé en réserve jusqu’à nouvel ordre. Pour le Clermontois d’origine, condamné la saison passée pour un problème d’alcoolisme au volant, c’est le placard puis seulement quelques bouts de matchs en fin d’année 2022. Pour son coach Paulo Fonseca, c’est tout un système travaillé durant l’été qui est foutu en l’air : il faut trouver une autre alternative à son 4-2-3-1 avec Jonathan David tournant autour de Bayo, qui avait pourtant éclaté l’AJ Auxerre lors de la première journée (4-1). Lors de son maigre temps de jeu sur le pré, il est un peu pris en grippe par les supporters lillois qui lui trouvent un chant d’anthologie : « Un Ricard pour Momo Bayo, hi ha hi ha ho. » Bref, on a connu mieux comme premières lignes d’un nouveau chapitre pour le néo-Dogue le plus cher de l’été (14 millions d’euros).

Et puis, le temps a fait son effet. Petit à petit – en profitant également de l’avalanche de blessures qui a vu Adam Ounas ce jour quitter Pierre Mauroy en béquilles -, Bayo a peu à peu grappillé du temps de jeu. Il a marqué une première fois à Clermont, chez lui (0-2), lors de la petite minute de jeu qu’il a disputée. Puis une autre fois face à Troyes, il y a une semaine, en Coupe de France. Avant de se lâcher définitivement pour ce deuxième round face aux Aubois : une frappe puissante croisée pour l’ouverture du score, un second en renard des surfaces après avoir bien suivi à la suite d’un missile de Timothy Weah. Forcément, cela fait du bien.

Momo a la frite, sur la durée ?

Conséquence de son début de saison tronqué, Momo Bayo a fait un signe disant « je suis mort » à Paulo Fonseca, autour de l’heure de jeu, pour laisser sa place à Alan Virginius et s’offrir une première véritable ovation. Au coup de sifflet final, l’international guinéen (13 sélections) s’en est allé prendre un bain de foule avec ses partenaires tout en chantant sa chanson avec les ultras lillois. « Je n’ai pourtant jamais bu de Ricard » jurait-il avec dérision en zone mixte après la rencontre. Ça a été un moment difficile, cette mise à l’écart. Je suis un guerrier, un combattant, j’ai attendu ce moment-là avec impatience. »

Il n’était pas le seul. La veille, en conférence de presse, Paulo Fonseca confiait vouloir trouver de nouvelles solutions sur le plan offensif. Le coach portugais concédait que son équipe était plus attendue, peut-être un peu plus prévisible, ce qui expliquait en partie les nuls décevants face à Reims (1-1) et à Brest (0-0). Avec le retour de Bayo, il s’offre une solution qui pèse sur les défenses et qui prend la profondeur. « On est complémentaires avec Momo, assurait Jonathan David, lui aussi auteur d’un doublé, après la rencontre. Il m’ouvre des espaces avec son gabarit, il pèse aussi sur les défenses. » Il ne reste plus qu’à souhaiter à Bayo que sa réussite soit à l’image de sa possible nuit au Network : qu’elle soit la plus longue possible.