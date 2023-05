Le Napoli domine la Fiorentina

Napoli 1-0 Fiorentina

But : Osimhen (74e, SP)

En ce premier dimanche de mai, l’archevêque de Naples Don Mimmo Battaglia a annoncé la liquéfaction du sang de San Gennaro, le saint martyr de la ville exécuté en 305 vers Pozzuoli. Un second miracle dans cette semaine sainte pour les Napolitains, qui ont remporté leur troisième Scudetto ce jeudi sur la pelouse de l’Udinese. Cerise sur le gâteau, ils se sont offert ce dimanche la Fiorentina au stade Diego Armando Maradona. Trois nouveaux points gagnés grâce au 23e but d’Osimhen en Serie A cette saison, mais sans vraiment briller. Ce qui ne va pas empêcher Naples de continuer à festoyer, évidemment.

Serbe connexion

Affublé d’une équipe largement remaniée, le Napoli ne réussit pas le début de match escompté malgré la nouvelle ambiance festive qui règne au stade Diego Armando Maradona. La faute aussi à cette belle équipe de la Viola, qui se met en ordre de marche avec Sofyan Amrabat à la baguette et Aleksa Terzić aux galettes. Le latéral gauche en envoie une première à Luka Jović, dont le coup de tête file au-dessus des cages (5e). Plus agressive et incisive que son adversaire, à qui elle a réservé une haie d’honneur avant la rencontre, la Fiorentina a de bonnes idées, et Jović cadre cette fois-ci son coup de casque sur un nouveau centre de son compatriote serbe pour obliger Gollini à être vigilant (15e). Intenable, l’ancien attaquant du Real ne trouve pas pour autant le chemin des filets, lui qui profite ensuite d’une glissade d’Østigård pour aller défier un portier napolitain répondant encore présent (18e). En face, en difficulté dans le jeu, le champion d’Italie se repose sur les courses en profondeur d’Osimhen et sur son jeu de tête. Mais le Nigérian, bien cerné par Nikola Milenković et Igor, ne parvient pas à régler la mire ou inquiéter Pietro Terracciano.

Supermhen

Après la sortie sur blessure d’Hirving Lozano et la pause, Luciano Spalletti fait deux changements supplémentaires dont l’entrée en jeu de Stanislav Lobotka. Sur son premier ballon touché, le regista slovaque obtient un penalty à la suite d’une faute d’Amrabat : Osimhen se présente alors pour inscrire son premier péno de la saison, mais Terracciano devine aisément où l’attaquant napolitain a souhaité placer son plat du pied (48e). Dur à avaler pour le Nigérian, d’autant que la Viola reprend le match à son compte dans la foulée et qu’il va trouver la barre transversale après un superbe lob (62e). On se dirige alors tout doucement vers un match nul et vierge, comme lors du match aller le 28 août 2022 à Florence. Mais Matteo Marchetti siffle un second penalty pour les Napolitains, après une faute sur Kvara : costaud mentalement, Osimhen retourne face à Terracciano et le prend cette fois-ci à contre-pied (1-0, 74e). Les fumigènes et les trompettes s’occupent dans la foulée d’animer cette fin de rencontre, même si Nicolás González, trop maladroit dans la surface, rate l’occasion d’égaliser (79e) avant que Christian Kouamé fasse de même alors qu’il se trouvait face à Gollini (87e). Tant mieux pour les Azzurri, qui retrouvent le goût de la victoire sur le terrain et offrent une nouvelle nuit de rêve au peuple napolitain.

Napoli (4-2-3-1) : Gollini – Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera – Anguissa, Demme (Lobotka, 45e) – Lozano (Kvaratskhelia, 45e), Raspadori (Zielinski 45e), Elmas (Zerbin, 83e) – Osimhen (Simeone, 77e). Entraîneur : Spalletti.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano – Dodo (Venuti, 45e), Milenkovic, Igor, Terzic – Amrabat (Kouamé, 76e), Duncan (Mandragora, 66e) – Gonzalez, Bonaventura (Castrovili, 66e), Sottil (Saponara, 76e) – Jovic. Entraîneur : Italiano.

