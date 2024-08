Le direct des Jeux olympiques : Encore une belle journée bleue ?

Du judo par équipe, du sabre, du cyclisme, du décathlon, de la natation et tant d'autres choses encore... Au lendemain d'une journée record pour la délégation bleue, ce samedi promet de nous faire vivre à nouveau de belles émotions. Et ça commence fort avec l'argent de Camille Jedrzejewski en pistolet à 25m !

13h34 : 45-32, entrée en lice tout feu tout flammes pour les sabreuses contre l’Algérie ! Les favorites, portées par nos deux finalistes en individuel (Sara Balzer et Manon Apithy-Brunet) sont en demies. Qui a dit qu’un premier tour devait forcément être chiant comme la pluie ?

13h10 : Troisièmes de leur série, les Françaises passent aussi !

12h46 : Alerte Léon Marchand ! Engagé dans le relai bleu du 4x100m quatre nages, le petit Léon a impressionné en brasse. Les Français remportent leur série pour se qualifier en finale. Rendez-vous demain !

12h39 : Petit passage par le golf et je ne retiens qu’une chose : la compétition se dispute sur le parcours de l’Albatros.

12h35 : C’est fini en revanche pour Thibaut Collet… Il ne verra pas la finale après trois échecs à 5,75m…

12h27 : La marge de Duplantis sur 5,75m… C’est indécent.

12h23 : 32-24, ça fait 5 sur 5 pour les Bleues du hand, qui terminent en tête de leur poule ! Elles pourraient retrouver l’Allemagne en quarts.

12h09 : Et c’est gagné pour notre Teddy national ! Direction le dernier carré !

12h05 : Notre médaillée de bronze ne laisse, elle, pas place au suspense : immobilisation au sol et ippon en quelques instants ! Teddy Riner entre en piste : s’il l’emporte, les Bleus sont en demies.

12h04 : Que c’était tendu… Mais Maxime-Gaël Ngayap Hambou redonne finalement l’avantage à l’équipe de France, 2-1 ! C’est au tour de Romane Dicko.

11h52 : Victoire aux shidos pour Joan-Benjamin Gaba (vous avez vu, je maîtrise au bout d’une semaine) ! 1-0 pour la France, allez !

11h44 : Et c’est reparti pour le judo, avec un quart de finale face à la Corée !

11h42 : 46,03m pour Makenson Gletty au disque ! Il grapille, il grapille.

11h35 : Laura Glauser au buzzer ! La gardienne tricolore s’offre le 17e but des Bleues, largement en tête à la pause face à l’Espagne (17-9) !

11h18 : Lisa Barbelin en quarts de finale du tir à l’arc ! Victoire 6-2 face à la Brésilienne Anna Luiza Sliachticas Caetano.

11h01 : Oh l’immense surprise ! Armand Duplantis passe TRES largement sur son premier saut à 5,60m. Imité dans la foulée par Thibaut Collet !

10h42 : Le Monténégrin Darko Pešić invité sur les séries préliminaires du 100m qui court malgré une fracture du pied, c’est l’histoire du jour. Respect.

10h27 : Bon par contre le beach volley, c’est vraiment pas pour nous… Même quand on envoie d’anciens volleyeurs de haut niveau comme Julien Lyneel.

10h23 : 13 »96 pour Makenson Gletty sur le 110m haies. Il gratte une place, alors que Damian Warner tabe du poing sur la table en passant en tête.

10h19 : 5,40m d’entrée pour Thibaut Collet ! Pour rappel, il faudra passer 5,80 pour entrer en finale.

10h14 : Et les qualifications de la perche bien sûr ! Sous les yeux de Renaud Lavillenie, venu encourager Thibaut Collet et tous les Frenchies. A moins que ce ne soit son pote Mondo Duplantis ?

10h10 : Pour la suite du programme ce matin, on a le 110m haies du décathlon avec Makenson Gletty, le départ de la course en ligne de cyclisme (allez Julian on est tous avec toi !), nos handballeuses qui défient l’Espagne à partir de 11h et bien sûr la suite du judo par équipes. J’espère que vous avez pris un bon petit dej’.

10h02 : Une journée qui démarre très très fort ! Notre équipe de judo qui n’a pas fait de détail face à Israël ! Sarah Leonie Cysique, Joan-Benjamin Gaba, Marie-Ève Gahié, Maxime-Gaël Ngayap Hambou ont chacun remporté leur combat, permettant aux médaillés d’hier Romane Dicko et Teddy Riner de se préserver pour la suite. Place à l’Italie en quarts.

10h01 : Même pas le temps de se poser que déjà la première médaille de la journée tombe ! Le compteur monte donc à 37 avec Camille Jedrzejewski, en argent en pistolet à 25m !

10h : Salut tout le monde ! J’espère que vous êtes en forme pour cette huitième journée olympique. Parce que si le record de neuf médailles tombé hier vendredi ne devrait pas (encore) être battu, le programme est tout de même chargé.

