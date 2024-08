Les JO en direct : Retour en piste

Au lendemain d'une triste journée sans médaille, la délégation tricolore se tourne à nouveau vers le stade de France, où Cyrena Samba-Mayela et Gabriel Tual entrent en piste dans la matinée. En attendant le retour des sports collectifs, à commencer par les handballeurs en début d'après-midi, et la finale de Sofiane Oumiha dans la soirée.

10h13 : La journée se lance de partout ! C’est également parti pour les demi-finales du plongeon où Jules Bouyer et Gwendal Bisch tenteront de se qualifier parmi les douze finalistes (sur 18).

#Paris2024 | 🇫🇷 Le plongeon 3 m débute avec le Français Gwendal Bisch ! 54 points pour son entrée dans la compétition. 📺 Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/dRfBa1Barl — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

10h09 : Cocorico ! Notre frenchie Cyrian Ravet s’est imposé pour son premier tour en taekwondo face au vice-champion du monde Georgiy Gurtsiev.

#Paris2024 | ✅ ÇA PASSE POUR CYRIAN RAVET ! 🇫🇷 Le Français réussit son entrée en lice au taekwondo dans la catégorie des -58kg face à Georgiy Gurtsiev : il sera au tour suivant ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/eT6NYmJGTA — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

9h56 : C’est également parti pour quatre jours de lutte acharnée pour la compétition de golf féminin. Avec une bonne entrée en matière pour Perrine Delacour.

#Paris2024 | 🇫🇷 La Française Perrine Delacour termine son premier trou au Golf National en réalisant le par. 📺 Suivez le direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/YChqGEt00Y — francetvsport (@francetvsport) August 7, 2024

9h48 : Une journée qui a débuté dès 7h30 ce matin avec le relai mixte marche. Un relayeur et une relayeuse par pays et 10km chacun de manière alternée pour boucler un marathon. Après 2h16 de course, nous sommes dans le dernier relai et les Français Aurélien Quinion et Clémence Beretta pointent en dixième position. C’est l’Espagne qui fonce vers la médaille d’or.

9h46 : En attendant la réponse à cette question que l’on se pose tous, le programme est particulièrement chargé. Une matinée d’athlé avec notamment les séries de Cyrena Samba-Mayela sur le 100m haies et Gabriel Tual en 800m, deux de nos rares chances de médailles du côté du stade de France. Un après-midi placé sous le signe du (sport) collectif entre hand, ping-pong et basket le tout agrémenté d’un peu de voile. Et enfin une soirée à jongler entre nos gars du volley, encore un peu d’athlétisme et donc un tour par Roland Garros pour la boxe.

9h45 : Salut à tous ! C’est parti pour une douzième journée dans ces Jeux olympiques ! Et déjà une première bonne nouvelle : la France ne terminera pas bredouille aujourd’hui puisque la soirée s’achèvera avec la finale de Sofiane Oumiha. Enfin l’heure de la consécration pour le boxeur toulousain, en argent à Rio ?

