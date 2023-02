Le Bayern et Leverkusen régalent, Dortmund assure

Le Bayern, solide leader, a dû batailler pour venir à bout du VfL Bochum à l’Allianz Arena (3-0). Les Bleus ont longtemps été maintenus par leur excellent gardien, Manuel Riemann. Il a ainsi fallu une erreur défensive de Saidy Janko, auteur d’une mauvaise passe en retrait vers son portier justement, pour voir Thomas Müller récupérer le cuir en opportuniste à l’entrée de la surface, et conclure d’une frappe en pivot (1-0, 41e). Libéré, le FCB enchaîne dans le second acte, Kingsley Coman parachevant un sublime mouvement collectif (2-0, 64e). Serge Gnabry alourdira le score en obtenant et transformant son penalty (3-0, 74e). Scénario quasi conforme pour le nouveau dauphin, Dortmund, vainqueur du Werder au Weser Stadion (0-2). L’œuvre de Jamie Bynoe-Gittens, d’un tir croisé, puissant, à l’heure de jeu (0-1, 67e). En contre, et en dribbles, Julian Brandt se chargera d’entériner la victoire (0-2, 85e).

Dans la course à l’Europe, Leverkusen a, de son côté, fait une bonne affaire en disposant d’Hoffenheim (1-3). Robert Andrich a ainsi mis les siens sur les bons rails dès l’entame, d’un beau plat du pied lointain (0-1, 6e), avant que Moussa Diaby ne fasse le break peu après la pause, bien servi par Jeremie Frimpong (0-2, 46e) et qu’Adam Hložek n’enfonce le TSG (0-3, 53e). Stanley N’Sonki, monté en attaque, sauvera l’honneur des siens (1-3, 77e). En difficulté en ce début d’année, Fribourg a su se réveiller contre Stuttgart, en quête de maintien (2-1). La première réalisation est pourtant en faveur du VfB et un missile de Chris Führich (0-1, 30e), auquel Vincenzo Grifo a répondu en égalisant sur penalty (1-1, 60e). L’Italien récidivera dans les derniers instants, de la même manière (2-1, 85e). Le SCF reprend la quatrième place, en lice pour la Ligue des champions.

Comme un paradoxe, le match le plus spectaculaire aura été celui au maigre enjeu. Mayence (onzième) a ainsi disposé d’Augsbourg (treizième) à domicile (3-1). En tenue de carnaval, les Mayençais ont lancé le bal avec Lee Jae-sung, venu pousser le cuir dans le but vide, au terme d’un joli cafouillage (1-0, 21e). Dans la foulée, c’est Karim Onisiwo qui parvient à doubler la mise, de la tête, sur une nouvelle action confuse (2-0, 24e). Pour autant, moins de cinq minutes plus tard, les visiteurs ont su se réveiller pour réduire la marque, sur penalty, Ermedin Demirović transformant la main concédée par Leandro Barreiro (2-1, 28e). Lee s’offrira même un doublé sur une énième bagarre (3-1, 52e).

Des buts partout : c’est bien la Bundesliga

Les résultats :

Werder 0-2 Borussia Dortmund

Buts : Bynoe-Gittens (67e) et Brandt (85e) pour le BvB

Mayence 3-1 Augsbourg

Buts : Lee (21e et 52e) et Onisiwo (24e) pour Mainz // Demirović (28e, SP) pour le FCA

Bayern Munich 3-0 Bochum

Buts : Müller (41e), Coman (64e) et Gnabry (74e) pour le Bayern

Hoffenheim 1-3 Bayer Leverkusen

Buts : N’Soki (77e) pour le TSG // Andrich (6e), Diaby (46e) et Hložek (53e) pour le Bayer

Fribourg 2-1 Stuttgart

Buts : Grifo (60e, SP et 84e, SP) pour Breisgau // Führich (30e) pour le VfB