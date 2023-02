Le Bayern et Leipzig se maîtrisent

Le RB Leipzig et le Bayern ont chacun dominé une mi-temps dans ce premier match de Bundesliga après plus de deux mois d'arrêt. Un match nul logique.

Buts : Halstenberg (52e) pour les Saxons // Choupo-Moting (37e) pour les Bavarois.

Plus de deux mois après la dernière journée de Bundesliga, le Bayern Munich et le RB Leipzig se sont logiquement tenus en échec ce vendredi à la Red Bull Arena. Si les visiteurs ont maîtrisé la première période, en ouvrant le score en guise de récompense, les locaux ont plutôt dominé le second acte. Les Bavarois, qui restaient sur six succès consécutifs, et les Saxons, qui comptaient quatre victoires d’affilée, voient donc leurs séries partir en fumée. Au moins, les Munichois restent en tête du championnat et empêchent leur adversaire du soir de revenir à trois longueurs. C’est le dauphin fribourgeois qui peut faire la belle opération de cette 16e journée.

Choupo Chups

Après 69 jours de coupure, les 22 acteurs de ce premier choc de l’année ont eu besoin de temps pour retrouver leur adresse. Malgré trois premières minutes à l’avantage de Leipzig, le Bayern ne tarde pas à maîtriser la rencontre et à se créer une première opportunité. Jamal Musiala transmet à Serge Gnabry côté gauche. L’Allemand fixe et dribble Mohamed Simakan, puis enchaîne d’une frappe croisée du gauche, qui échoue sur le poteau après avoir été touchée par Joško Gvardiol, pas loin de tromper son gardien (8e). Les débats se rééquilibrent par la suite et les locaux répondent avec une lointaine demi-volée d’Emil Forsberg, qui permet à Yann Sommer de tranquillement faire son premier arrêt avec ses nouvelles couleurs (22e). Il est difficile de s’infiltrer dans les deux surfaces, mais lorsque les hommes de Julian Nagelsmann parviennent à se frayer un chemin, la défense du RBL sue à grosses gouttes.

Le but refusé de Leon Goretzka (30e) n’est pas un avertissement suffisant pour l’arrière-garde de Leipzig. Après un coup franc rapidement joué par Sommer dans sa surface, Leroy Sané donne à Gnabry côté gauche, et l’ancien Gunner envoie un bon centre vers Eric Choupo-Moting au second poteau. Le Camerounais, dernier buteur du Bayern avant la trêve, passe devant Xaver Schlager et convertit le caviar à bout portant (0-1, 37e). Juste après la pause, Leipzig punit des Bavarois encore endormis, notamment Joshua Kimmich. Ce dernier envoie une horrible relance dans l’axe, puis se fait bouger dans la surface par André Silva. Le Portugais, côté droit, centre fort devant le but et Dominik Szoboszlai, au second poteau, foire complètement sa tête. Mais Marcel Halstenberg traîne dans le coin et pousse le ballon dans le but (1-1, 52e).

Cette égalisation donne des ailes au RB Leipzig qui continue de faire mal au Bayern et à son capitaine, bien en difficulté pour cette reprise. Plus les minutes s’égrènent, plus la défense bavaroise se met à montrer des signes de faiblesse, à l’image du découpage de Dayot Upamecano sur Szoboszlai, qui s’ouvrait le chemin du but après avoir collé un petit pont au Français en pleine course (66e). Avec l’entrée de Kingsley Coman à vingt minutes du terme, les Munichois reprennent des forces, sortent la tête de l’eau, mais n’ont rien du raz-de-marée. Les dernières minutes sont tendues, et Thomas Müller, après un rush de Mathys Tel, n’est pas loin de climatiser le stade, mais sa frappe fuit de peu le cadre (90e+3).

RB Leipzig (4-2-3-1) : Blaswich – Simakan (Klostermann, 83e), Orbán, Gvardiol, Halstenberg (Raum, 90e+1) – Schlager, Laimer – Szoboszlai, Forsberg (Werner, 67e), Olmo (Haidara, 82e) – André Silva. Entraîneur : Marco Rose.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala (Coman, 68e), Gnabry (Müller, 82e) – Choupo-Moting (Tel, 85e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.