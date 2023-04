« Le balayage d’Haaland n’a pas l’air top»

Manchester City a logiquement piétiné la dignité d’Arsenal dans le choc pour le titre en Premier League (4-1). Mais ce qu’on retient de la soirée, ce sont les cheveux au vent d’Erling Haaland. On en parle avec Nicolas Waldorf, coiffeur parisien et animateur que vous avez pu voir sur M6 dans « Incroyables Transformations ».

Erling Haaland a fini le match contre Arsenal avec les cheveux complètement détachés. On imagine que l’élastique qui tenait son bun a pété ou qu’il l’a perdu. Que penses-tu de sa coupe ?

Le côté rasé à blanc, avec la coupe longue, ce n’est pas possible. Même quand il y a le bun, on dirait un oignon, ce n’est pas joli. Surtout, en ayant rasé à blanc, on a l’impression d’une demi-perruque posée sur la tête, et ça ne lui va pas très bien. S’il court dans tous les sens, et qu’il se secoue comme un prunier, autant avoir une coupe courte, pour éviter que le chouchou s’en aille. En plus, comme il les tire vachement vers l’arrière, de loin, ça fait plutôt chauve qu’effet cool. Et il me semble que le blond est un peu verdâtre. Si ça se trouve, il se baigne trop dans sa piscine, et ça vient du chlore ! Je n’ai jamais compris ces coupes longues rasées sur les côtés pour que ça ne gène pas… Je n’ai jamais trouvé cela très esthétique. On a déjà l’impression qu’il sort un peu de Game Of Thrones, donc là, avec cette demi-perruque, ce n’est pas le top !

Ça va peut-être revenir à la mode…

C’est un peu dépassé, un peu ringard, ça ne risque pas de revenir à la mode. Ca peut être joli d’avoir une coupe longue mais pas rasé en demi-tête sur les extérieurs, parce qu’une fois attachés, ce n’est pas joli. Il est vraiment très imberbe, il n’a pas le côté viking, ça fait bizarre. Je ne sais pas chez qui les footballeurs se font couper les cheveux, mais c’est souvent une cata. Ils essayent d’avoir du style mais il y a toujours un truc en trop. Et tout le monde essaye d’imiter le truc mais c’est encore plus raté, donc ça donne des vraies catastrophes.

Habituellement, il porte une des coupes les plus clivantes du monde actuel : un bun. Quel est ton avis de spécialiste sur la question brûlante du bun ?

Le bun, non, je ne suis jamais trop pour… Puis l’élastique dans les cheveux, ce n’est jamais le top, c’est plus beau quand c’est lâché et qu’il y a du mouvement mais dans le cas d’Haaland, même le balayage n’a pas l’air top.

Il me semble que le blond est un peu verdâtre. Si ça se trouve, il se baigne trop dans sa piscine, et ça vient du chlore ! Nicolas Waldorf

Comment s’assurer que le bun tienne une heure et demie, quand on doit courir et jouer des duels pendant un match ?

Je dirais que c’est impossible vu comment il court dans tous les sens. Idéalement, il faudrait laquer sur des cheveux sales, pas propres, avec deux élastiques pour que ça tienne bien.

Qu’est-ce qu’il peut faire avec cette tignasse ?

Une belle coupe courte lui irait beaucoup mieux, ça lui donnerait meilleur mine. Les cheveux longs, ça creuse le visage des mecs, ça donne moins bonne mine, donc il faut être vraiment sylé, avoir les cheveux qui se mettent bien pour que ce soit top. Mais pour peu qu’on soit un peu pâlot et pas dans son bon jour, ça n’aide pas du tout. Et avec ce rasé à blanc sur les côtés, ça fait un peu ring’.

C’est une coupe qui joue à fond le côté viking, le côté Brad Pitt dans Troie et les cheveux longs du myhte de Samson avec les cheveux longs qui symbolisent la force…

Ouh là, non. On ne compare surtout pas Brad Pitt, le côté viking ou hippie avec cette coupe-là. Là, la coupe est coupée nette, pas droite, il n’y a pas de dégradé, il n’y a pas de style. Brad Pitt ne s’est jamais coupé les côtés jusqu’à mi-crâne. Là c’est moche. Après, effectivement, les cheveux longs rappellent la virilité des Vikings. Si c’est bien fait, c’est très beau, mais il faut que ce soit texturisé, que tout s’emboîte, que ça ne fasse une coupe bête au carré comme ça sans mouvement, il faut que ça ait du style. Un mec aux cheveux longs, quand il les lâche, s’il y a du style, tout qui va avec, les belles breloques, la chemise imprimée, ça peut faire bien. Si c’est pour faire ça avec le maillot de cette couleur, les côtés rasés et le teint pâle, ça fait un peu naze.

Le livre de Nicolas Waldorf « Vous avez rendez-vous : les meilleurs conseils coiffure pour trouver votre style » est disponible partout !

Suivez l’actualité de Nicolas Waldorf sur son site et sur Instagram.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Théorie d'un vieux con : le FC Nantes sera champion de France 2024