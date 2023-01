L’Australie assomme le Danemark et rejoint les 8es

But : Leckie (60e)

En juin dernier, l’Australie était passée par un trou de souris pour rallier la phase finale du Mondial. Arrivés au Qatar sur la pointe des pieds, les Socceroos ont, contre toute attente, prolongé leur séjour au-delà de la phase de groupes. Ce mercredi, les joueurs de Graham Arnold ont disposé du Danemark (1-0), ce qui leur permet de se hisser en huitièmes de finale. Méconnaissables tout au long de leurs trois matchs, les Danois rentrent au pays la tête basse.

Leckie strike

Virtuellement éliminé au coup d’envoi, le Danemark n’avait pas le choix : pour espérer voir les huitièmes de finale du Mondial, il fallait enfin gagner un match, ce mardi face à l’Australie. Tout sauf une sinécure, dans la mesure où les Scandinaves paraissaient assoupis depuis le début du tournoi. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas su sortir de leur léthargie à temps. Opposés à un adversaire pas vraiment armé pour faire le jeu – et qui, de toute façon, n’avait pas intérêt à le faire -, les hommes de Kasper Hjulmand n’ont jamais réussi à enflammer la partie. Cela s’est avéré particulièrement criant au cours du premier acte, d’une rare pauvreté technique et pendant lequel Matthew Ryan a tout juste eu l’occasion de se mettre en action sur une frappe excentrée de Mathias Jensen (11e).

Battus dans l’engagement et en manque total d’inspiration en phase offensive, à l’image de Christian Eriksen, terriblement discret, les Danois ont été incapables de mettre les ingrédients nécessaires pour s’extirper du piège australien. Un piège qui s’est définitivement refermé sur eux quand Mathew Leckie a conclu un contre solitaire en ajustant Kasper Schmeichel d’une frappe croisée du gauche à ras de terre (1-0, 60e). Parfaitement disciplinés sur le plan défensif, les Socceroos ont profité d’une de leurs seules réelles occasions pour porter l’estocade et assommer le demi-finaliste du dernier Euro, qui ne s’en est pas relevé. Ce but s’est d’ailleurs avéré décisif, car le succès de la Tunisie contre la France (1-0) obligeait les partenaires de Jackson Irvine à s’imposer pour accéder au tour suivant. Ainsi, l’Australie sera au rendez-vous des huitièmes. C’est une surprise. Mais c’est tout sauf volé.