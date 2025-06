Hugo Ekitike a la cote chez les plus grands d’Europe

C’est ce qu’on appelle un beau rebond.

Si son passage au PSG a tourné au vinaigre (33 matchs, 4 buts entre 2022 et 2024), Hugo Ekitike est en train de faire taire les critiques. Son arrivée à l’Eintracht Francfort à l’hiver 2024 (en prêt puis transféré définitivement) a été une véritable renaissance. Transformé, le buteur français de 23 ans enchaîne les performances de haut niveau (22 buts, 12 passes TCC) et a terminé la saison en patron. L’ancien Rémois attire désormais l’attention des plus grands clubs européens.

En Angleterre, ils sont plusieurs à saliver : Manchester United, Chelsea et Liverpool le suivraient de près. Mais si l’international espoir ne se voit pas finir sa carrière dans les pubs anglais, d’autres options s’offrent à lui : selon le média espagnol Sport, le FC Barcelone, à la recherche d’un plan B en cas d’échec dans le dossier Viktor Gyökeres, aurait coché son nom.

Une friandise qui coûte bonbon

Reste un point important : le prix. Francfort, qui a pris goût au caviar depuis le transfert de Randal Kolo Muani (95 millions d’euros) ou même d’Omar Marmoush (75 millions), demanderait pas moins de 100 millions d’euros pour sa nouvelle pépite.

Pensez à garder l’Ekitike de caisse, juste au cas où.

