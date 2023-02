La Croatie calme le Canada

Surprise par un but éclair de Davies, la Croatie a finalement su dompter le Canada, séché 4-1 et globalement surclassé techniquement. Les Canucks peuvent dire bye bye au Mondial qatari.

Buts : Kramarić (36e, 70e), Livaja (44e) et Majer (90e+5) pour la Croatie // Davies (2e) pour le Canada

Quand le spectacle est bien tenu, il s’agit toujours d’applaudir les artistes. Spectaculaire, prolifique en buts comme en occasions, ce Croatie-Canada a été franchement flatteur pour les mirettes. Au bout du compte, c’est la formation balkanique qui aura le mieux tenu la scène, dominant techniquement des Canucks toujours vaillants, mais encore bien tendres derrière. La sélection à la feuille d’érable est déjà éliminée du mondial qatari.

Alphonso 1er

Il faut croire que l’histoire n’attend pas. Dès la seconde minute de jeu, Buchanan déborde à fond les ballons et centre pour Davies, qui case un coup de casque monstrueux dans les filets de Livaković. Le Munichois inscrit à l’occasion le premier pion canadien de toute l’histoire de la Coupe du monde. Costaud, mais la Croatie peut voir venir. À la conclusion d’une superbe action collective initiée par Modrić et relayée par Livaja, Kramarić pense égaliser, mais voit sa réalisation refusée, pour une position de hors-jeu préalable. L’énième rebondissement d’un premier acte ultra rythmé. À la maîtrise technique du milieu croate Kovačić-Brozović-Modrić, le Canada répond par une intensité dingue, dans le sillage d’un Eustaquio électrique au milieu, mais aussi du duo Buchanan-Davies, intenable sur les ailes. Pas mal, mais les Canucks n’en restent pas moins trop naïfs derrière : parfaitement servi par une passe maligne de Perišić, Kramarić égalise avant la pause, d’un tir joliment croisé. Le Canada accuse le coup, et finit par se ratatiner, dépassé par des Croates retrouvés collectivement. À la suite d’une percée canon de Juranovic, Livaja double logiquement la mise, d’une frappe rasante qui laisse Borjan impuissant.

Hip, hip, hip Kramarić

Dominés, les Nord-Américains en ont néanmoins toujours dans le moteur. Dès la reprise, le Canada mord haut, et Davies voit un de ses tirs lointains flirter avec la barre adverse. Méfiants, les hommes de Zlatko Dalić ne perdent pas non plus le nord. Kramarić, trouvé par un centre en retrait de Modrić, voit à son tour sa tentative repoussée par un Borjan inspiré sur sa ligne. Problème : comme en première période, les Canadiens s’essoufflent à mi-parcours et la sélection au damier ne va pas se priver d’achever son adversaire. Servi par un centre de Perišić, Kramarić case un bel enchaînement contrôle orienté-tir du gauche, et triple la mise. Majer n’aura plus qu’à essuyer l’assiette en fin de match, en concluant tranquillement un contre. Le Canada ne s’en relèvera pas et doit concéder une seconde défaite en deux matchs, qui l’élimine donc du mondial qatari. La Croatie, elle, défiera la Belgique le 1er décembre avec 4 points en poche, et la satisfaction d’être une bonne fois pour toutes rentrée dans sa compétition.

Croatie (3-4-2-1) : Livaković – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modrić (Pašalić, 86e+5), Brozović, Kovačić (Majer, 86e+5) – Livaja (Petković, 61e), Kramarić (Vlašić, 73e), Perišić. Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Canada(4-4-2) : Borjan – Laryea (Hoilett, 62e), Johnston, Miller, Vitória – Buchanan, Eustaquio (Koné, 46e), Hutchinson (Adekugbe, 72e), Davies – David (Cavallini, 72e), Larin (Osorio, 46e). Sélectionneur : John Herdman.