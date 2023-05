Inscris ton équipe à la 14e édition des TOURNOIS DES ANNÉES 2000 !

Terrains synthétiques et pelouses, arbitres officiels, buvette, 8 matchs de 14 minutes pour tout le monde, tacles interdits, ballons neufs, pas de hors-jeu et surtout, surtout, des jeux de maillots des années 1990-2000 des clubs les plus mythiques. C’est le concept des tournois des années 2000. Et ça tombe bien, il revient dans les prochains jours, avec 3 nouvelles dates de football vintage en 7×7 ouvertes à tous :

– PARIS le samedi 10 juin (au 11 mai, il reste 9 places) de 10h à 18h sur les 4 terrains synthétiques du Parc du Tremblay entre Nogent et Champigny-sur-Marne (94).

– LYON le samedi 17 juin (au 11 mai, il reste 16 places) de 10h à 18h en partenariat avec l’USEL de Jonage au Stade des Marais (pelouse et synthétique).

– PARIS le samedi 24 juin (au 11 mai, il reste 15 places) de 10h à 18h sur les 4 terrains synthétiques Parc du Tremblay entre Nogent et Champigny-sur-Marne (94).

Chaque jour, ils accueillent entre 30 et 40 équipes en 7×7 :

– 4 matchs de 14 minutes le matin – 4 matchs de 14 minutes l’après-midi (puis quarts, demis et finales)

soit 8 matchs de 14 minutes garantis pour tout le monde !

Après les 4 matchs du matin, selon ton classement, tu iras l’après-midi soit :

En Ligue des champions / En Ligue Europa / En Ligue à Toto

Inscription de 290€ par équipe incluant la LOCATION d’un des 56 jeux de maillots de clubs ou nations célèbres (Cagnotte de 29€ mis à disposition des joueurs pour éviter au capitaine de payer seul les 290€).

Attention, pas d’inscription sur place.

Pour en savoir plus : [email protected] / 06 60 43 12 85

