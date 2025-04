Arsenal - PSG : prends ta place pour la soirée So Foot !

C’est le match le plus attendu depuis… Borussia – Paris SG l’année dernière hein. Une demi-finale de Ligue des Champions.

Mais surtout une opposition tactique entre deux magnifiques équipes, entraînées par deux cadors espagnols à leur poste : Mikel Arteta et Luis Enrique. Deux équipes joueuses et en pleine forme. Bref, c’est l‘affiche ultime de ce dernier carré de C1.

Et comme d’hab cette année avec les ouailles parisiennes en Coupe d’Europe, on organise une projection très animée sur la péniche Le Mazette, amarrée sur la Seine entre la gare de Lyon et la gare d’Austerlitz, en espérant attendre le coup d’envoi en profitant d’un succulent coucher de soleil.

Le principe de nos soirées devenues classiques depuis 2019 ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, avant match sur la télé.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Le billet de réservation à 5 euros (+frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien, on va jouer, crier, chanter, sauter, supporter comme jamais et… le nombre de places est limité.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection du match RB Leipzig – Paris SG 2020 ► 20h : avant-match Arsenal – PSG par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur quatre ou cinq grands écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.

RDV mardi prochain !

La rédac

