Et si Marco Asensio était la clé du PSG ?

Samedi 26 août 2023, sur les coups de 23 heures, le Parc des Princes savoure une victoire convaincante face à Lens (3-1) et, surtout, la très bonne performance de son transfuge espagnol Marco Asensio, auteur ce jour-là d’un joli but pour l’ouverture du score. Lors de ces premières minutes avec la tunique parisienne, l’Ibérique montre qu’il peut être un pion essentiel du PSG version Luis Enrique. Une semaine plus tard, alors que Paris étrille Lyon sur sa pelouse (4-1), le natif de Palma de Majorque enchaîne et délivre une passe décisive à Kylian Mbappé, pour accompagner une nouvelle réalisation. Seulement, comme trop souvent dans sa carrière, Asensio se blesse au pied la semaine suivante avec l’Espagne. On ne le reverra plus en Ligue 1 avant le 9 décembre face à Nantes, après avoir fait son retour le 28 novembre face à Newcastle en Ligue des champions. L’Hispano-Néerlandais (sa mère vient du pays du gouda) n’a finalement cumulé que 58 minutes de jeu en cinq rencontres fin 2023, sans parvenir à être décisif et sans jamais être titulaire. Pire encore, il a même précipité la chute des siens, en perdant un ballon décisif dans les derniers instants de la rencontre face à Lille en championnat (1-1), faisant perdre deux points à son équipe.

Le meilleur complément à Kylian Mbappé ?

Heureusement pour lui, 2024 est passée par là, et Asensio a retrouvé les joies du onze de départ. Non pas contre Toulouse lors du Trophée des champions, où Barcola et Dembélé lui ont été préférés, mais contre Revel en Coupe de France dimanche dernier. Pas de quoi sauter au plafond, compte tenu de l’écart entre les deux formations, mais l’occasion de rejouer 90 minutes et d’être décisif, avec un but et deux passes décisives pour Mbappé, dont une superbe mi-talonnade, mi-aile de pigeon.

<iframe loading="lazy" title="La passe TOTALEMENT DINGUE d'Asensio pour Mbappé !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/l0eut3p4dqs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Dans un secteur offensif ultra-concurrentiel pour évoluer aux côtés du capitaine de l’équipe de France, Asensio a pour lui des qualités que les autres n’ont pas. Moins percutant et moins rapide que Dembélé, Kolo Muani ou Barcola, moins buteur que Ramos, il possède toutefois une aisance technique et une capacité à s’intercaler entre les lignes qui manquent à une équipe parisienne qui s’épanouit, malgré elle, en transition rapide et en contre-attaque. Capable de servir ses coéquipiers dans la profondeur ou de combiner dans les espaces, il présente un profil complémentaire avec Mbappé, dans l’hypothèse de voir le meilleur buteur du club encore aligné en pointe jusqu’à la fin de saison. Ses trois passes décisives de l’année lui ont d’ailleurs été destinées, ce qui fait de lui le plus gros pourvoyeur de buts du Bondynois avec Paris en 2023-2024.

En pleine Asensio

Avant d’entamer une phase retour où Paris jouera encore une fois son avenir européen, compter sur un Asensio au top de sa forme et épanoui dans un système où il peut mettre ses qualités au service de la colonie offensive de la capitale pourrait être décisif. Moins brouillon que ses concurrents, l’ancienne pépite de Majorque et de l’Espanyol peut être la clé d’un PSG moins souverain dès qu’il est mis sous pression, notamment en Ligue des champions. Coincé entre des pointes qui manquent de réussite et des joueurs de couloirs qui peinent à se montrer régulièrement décisifs, Paris aurait bien besoin d’un facilitateur pour faire le lien entre le milieu et l’attaque. Asensio a ce profil, en a-t-il aussi les épaules ? Si celui qui aura 28 ans à la fin du mois de janvier n’a pas encore confirmé les attentes placées en lui à ses débuts, il pèse tout de même 286 matchs, 61 buts et 32 passes décisives avec le Real Madrid, sans oublier les trois Ligues des champions qu’il a remportées avec la Maison-Blanche. Une certaine expérience qui peut aider au moment de relever quelques défis de taille, comme celui de s’imposer à Paris, qui se cherche d’ailleurs encore une tête d’affiche pour l’année prochaine, en cas de départ de Kylian Mbappé. Et pour s’imposer comme chouchou du Parc, orphelin de Verratti, s’appeler Marco ne peut pas être un désavantage.

