Qui doit être l’ailier gauche des Bleus ?

À moins de trois mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps profite de cette ultime trêve internationale pour observer les nombreux joueurs qui peuvent postuler dans son onze type. Si les incontournables Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé seront, sauf grosse surprise, titulaires lors de ce Mondial 2026, qui complétera l’armada offensive des Bleus ? Voici les principaux prétendants.

Si Kylian Mbappé, qui n’est plus qu’à deux buts de devenir le meilleur buteur des Bleus, Michael Olise, perçu comme le successeur d’Antoine Griezmann, et Ousmane Dembélé, Ballon d’or 2025, assurent une force de frappe unique à l’attaque des Bleus, un problème persiste en équipe de France depuis plusieurs rassemblements. On pourrait évoquer le manque de garanties chez les latéraux et la charnière centrale, tout sauf rassurante face au Brésil jeudi (2-1), mais la faille qui doit provoquer des maux de tête à Didier Deschamps est son incapacité à installer un ailier gauche sur le moyen/long terme. Voici les six joueurs qui peuvent s’emparer du poste (ou pas).

Hugo Ekitiké

Longtemps considéré comme un attaquant surcoté, notamment à la suite de son passage raté au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké a su, doucement mais sûrement, faire taire les critiques. Arrivé à Liverpool cet été pour plus de 90 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans, qui s’était refait une santé à l’Eintracht Francfort entre-temps, a pris une nouvelle dimension sur les bords de la Mersey et prouvé lors des bouts de matchs qu’il a eus lors des éliminatoires de la Coupe du monde, et plus récemment avec sa prestation aboutie face au Brésil, qu’il avait de nombreuses qualités pour ce poste. À coups de retours défensifs musclés, de combinaisons intelligentes avec ses coéquipiers, notamment son capitaine, et de sang-froid face au but, Ekitiké, même s’il n’est pas un ailier pur, a de solides arguments à faire valoir.

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Bradley Barcola

Grand absent de cette dernière trêve avant le Mondial 2026 à cause d’une entorse à la cheville droite, Bradley Barcola est sur le papier le favori pour ce poste. Dans une belle dynamique avec le PSG avant ce coup d’arrêt, l’ailier parisien semble avoir ajouté une aptitude qui manquait cruellement à sa palette : la finition. Mais surtout, il est dans cette liste l’un des rares à être « spécialiste » du poste, même s’il a récemment évolué en pointe sous les ordres de Luis Enrique. Sa vitesse et ses débordements font de lui un joueur capable de manger la ligne et de repiquer quand il le faut. Pour autant, dans une attaque très libérée, qui a inscrit au moins deux buts sur chacun de ses dix derniers matchs (26) avec beaucoup de joueurs qui risquent de dézoner, on peut se demander si Barcola ne manquera pas un poil de connexion avec ses coéquipiers.

Randal Kolo Muani

Second meilleur buteur des Bleus en activité derrière la machine à records Kylian Mbappé avec neuf buts, Randal Kolo Muani revient de loin. De retour avec les Bleus après quasiment un an d’absence, l’attaquant de Tottenham est apprécié par le sélectionneur notamment grâce à son « vécu positif » avec le groupe. Toutefois, le joueur des Spurs est en grande difficulté en club (un but et une passe décisive en Premier League cette saison) et devrait surtout être utilisé comme un supersub, capable de faire souffrir les défenses adverses en sortie de banc.

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Maghnes Akliouche

Appelé pour la première fois avec l’équipe de France en septembre dernier, Maghnes Akliouche prend ses marques et découvre l’exigence de la sélection. Auteur de son premier but sous le maillot tricolore lors de sa première titularisation, face à l’Azerbaïdjan, le Monégasque, qui vit une saison moins flamboyante que l’exercice précédent, est comme Barcola un habitué du poste. C’est à ce jour sa plus grande force dans cette équation. Doué techniquement, l’ailier gauche de l’ASM est un talent brut, qui a encore beaucoup de progrès à faire, notamment dans la finition. Il semble trop juste pour assumer cette responsabilité.

Désiré Doué

Touché au dos lors de la rencontre face au Brésil, Désiré Doué, qui avait remplacé Ekitiké après l’heure de jeu, ne jouera peut-être pas contre la Colombie, mais il est évidemment dans la discussion. Radieux avec le PSG lors de la finale de la Ligue des champions (doublé et passe décisive), le joueur formé à Rennes est assurément l’un des prétendants les plus talentueux de cette liste. Cependant, « Dez » est aussi l’homme qui risque de payer le plus l’animation offensive mise en place par Deschamps. S’il est capable d’évoluer sur les deux flancs de l’attaque mais aussi au poste de numéro 8, comme il pouvait le faire à Rennes, son profil penche plus vers l’axe, position de prédilection de deux OVNI : Michael Olise et Rayan Cherki, qui risquent de se partager le poste de 10. Doué a encore sa place à trouver, et ne part pas favori pour squatter l’aile gauche (promis Dembélé n’y est pour rien), mais il ne fait aucun doute qu’il sera dans les bagages de « DD » cet été.

Marcus Thuram

Convoqué pour la première fois en 2020, Marcus Thuram fait figure d’ancien parmi ces noms. À l’aube de sa potentielle troisième grande compétition avec les Bleus, l’attaquant de l’Inter ne figure pas dans le haut du panier. Avec seulement deux buts et quatre passes décisives en 32 sélections, le fils de Lilian peine à convaincre, que ce soit dans la position de finisseur ou celle d’ailier gauche. Sa carte ? Sa parfaite entente avec Kylian Mbappé, sur et en dehors des terrains. Malgré ses lacunes techniques, il faut mettre au crédit du natif de Parme son goût pour les efforts défensifs et sa bonne agressivité. S’il ne boxe pas dans la catégorie pour une place de titulaire au Mondial 2026, le buteur de l’Inter (12 buts et 5 passes décisives cette saison) jouera sûrement sa place sur le banc face à la Colombie ce dimanche.

L’annonce de la liste des Bleus pour le Mondial reportée