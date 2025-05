Revivez le multiplex de la dernière journée de Ligue 2

Laval 2-3 Metz

Lorient 5-1 Martigues

Paris FC 2-0 AC Ajaccio

Pau FC 1-3 Guingamp

Rodez 1-1 Clermont

Red Star 1-1 Dunkerque

Troyes 1-0 Amiens

Annecy 3-1 Grenoble

Bastia 2-1 Caen

19h00 : C’est terminé sur toutes les pelouses !!!

On récapitule : Lorient est champion, Guingamp jouera le playoffs contre Dunkerque, Martigues est relégué et Clermont jouera un barrage contre le troisième de National 1.

Merci à vous d’avoir suivi ce live avec moi, vous avez été aussi bon que Eli Kroupi Jr.

18h58 : @VanBaston Merci à toi.

Le troisième but de Metz ne change pas grand chose puisque Guingamp s’est imposé. Même si ça fait probablement un peu moins d’argent pour Laval car avec cette défaite, Laval est même passé derrière Annecy qui s’est imposé contre Grenoble.

18h57 : Ah d’accord BeIN qui revient en plateau alors que le match Rodez-Clermont n’est pas terminé. Entre ça et la reprise en retard c’est un sketch.

18h56 : C’est terminé partout sauf à Rodez où Clermont devrait être barragiste s’ils ne prennent pas 12 buts dans les arrêts de jeu.

18h52 : Le festival continue à Lorient qui mène désormais 5-1.

Et dire qu’on a cru un instant que Martigues pouvait s’imposer là-bas…

18h51 : Les supporters du Paris FC envahissent la pelouse à Charléty pour célébrer cette deuxième place synonyme de montée en Ligue 1.

Ils peuvent tout casser de toute façon le Paris FC ne jouera plus là la saison prochaine.

18h50 : Laval prend l’eau avec ce troisième but de Metz.

18h48 : Penalty manqué pour Amiens. Je commence à comprendre pourquoi ils ont évité de nous montrer des images de ce match.

Et dans le même temps Metz égalise à Laval. De toute façon c’était cuit pour les Tango.

18h45 : OH LE GOLAÇO DE MAKENGO !!!

Un slalom au milieu de la défense de Martigues. Ça fait 4-1 pour Lorient et le public peut chanter « on est les champions« .

18h43 : Anthony Gonçalves joue donc encore au foot. Très bien. Bon, ça a l’air d’être son dernier match.

18h41 : Carton rouge pour Dunkerque qui va trembler dans cette fin de match car en cas de défaite sur la pelouse du Red Star, le barrage ne se jouera plus chez eux mais à Guingamp.

18h39 : ON A EU DES IMAGES DU MATCH TROYES-AMIENS ! JE RÉPÈTE : ON A EU DES IMAGES DE TROYES-AMIENS !

Et en plus c’est pour un but de Troyes. Nous n’avons plus de 0-0 dans ce multiplex.

18h37 : GUINGAMP DOUCHE LES ESPOIRS DE LAVAL !

Sagna trouve le chemin des filets sur corner et permet à Guingamp de mener 3-1. Le premier match des playoffs devrait donc se jouer entre Dunkerque et Guingamp.

18h33 : J’ai fait mes recherches et il y a bien un match de foot qui se dispute à Troyes. Ce n’est pas une légende.

18h31 : Dans le même temps, Bastia reprend l’avantage contre Caen qui ne pouvait pas terminer la saison autrement que sur une défaite.

18h30 : FOLIE À LAVAL QUI MARQUE 2 BUTS EN 2 MINUTES !!!

Laval mène donc 2-1 contre Metz et met la pression à Guingamp qui n’a plus le droit à l’erreur à Pau.

18h26 : J’avais oublié que Kroupi avait déjà été acheté par Bournemouth. Hâte de voir ce qu’il va faire en Premier League la saison prochaine. Surtout que Bournemouth tourne bien cette saison.

18h24 : Le suspense est définitivement mort puisque Kroupi Jr s’offre, lui aussi, un doublé pour permettre à Lorient de mener 3-1.

22e but en Ligue 2. À 18 ans. C’est très fort.

18h23 : KRASSO S’OFFRE UN DOUBLÉ AVEC LE PARIS FC !!!

17e but de la saison pour Krasso quand même. En espérant qu’il arrive à confirmer en Ligue 1 cette fois-ci.

18h21 : ET BUT À LORIENT !

Bon le suspense n’aura duré que 5 minutes puisque Lorient repasse devant grâce à une belle passe de Pagis pour Soumano qui marque d’une jolie louche.

18h18 : Ça se trouve il y a eu une frappe des 60 mètres à Troyes et on ne le sait pas car nous n’avons toujours pas vu la moindre image de la rencontre.

18h16 : OH LE BUT DE MARTIGUES QUI RELANCE TOUT !!!

Lorient et Paris FC sont à égalité en haut du classement. Et Martigues et Clermont aussi en bas du classement. On va vibrer jusqu’au bout.

18h13 : Et but de Guingamp !!! Les Guingampais profitent du carton rouge paloise pour reprendre l’avantage. Bingourou Kamara pouvait mieux faire une nouvelle fois sur ce but.

18h10 : Carton rouge à Pau qui va finir la rencontre à 10. Ça me paraît sévère ce deuxième jaune quand même.

18h09 : Qui aurait pu prédire que ça allait être le Derby des Alpes le match de l’après-midi ? Pourtant c’est bien le cas avec ce troisième but pour Annecy.

18h05 : Ça relance un peu le suspense pour le titre même si Martigues n’arrive pas vraiment à mettre en danger Lorient.

18h04 : ET ÇA REPART FORT AVEC DÉJÀ 2 BUTS !

Le Paris FC prend enfin l’avantage et Annecy repasse devant contre Grenoble.

18h03 : Et c’est reparti sur les pelouses !

BeIN s’en fout complet et revient de pub alors que certains matchs ont déjà repris.

17h52 : C’est la mi-temps sur toutes les pelouses. 7 matchs nuls et deux victoires de Lorient et Metz pour le moment. Ce qui donne Lorient champion, Guingamp en playoffs, Martigues en National 1. Mais tout peut encore changer en seconde période. Je vais souffler un peu et on se retrouve dans quelques minutes.

17h47 : Kroupi Jr. ne va tellement pas jouer en Ligue 1 avec Lorient. Je ne sais pas où il va aller cet été mais il va y aller. Il est très très fort.

17h46 : BUT DE KROUPI ! Grosse frappe de Silva sur la transversale et Kroupi Jr est au rebond offensif.

Lorient touche du doigt le trophée.

17h44 : OUH LA BELLE VOLÉE PLAT DU PIED DE MILLE POUR PERMETTRE À PAU D’ÉGALISER !!

17h43 : Je ne sais pas trop quoi penser de ce maillot orange du Paris FC. Je ne sais pas si j’aime bien ou pas.

17h40 : Et voilà il suffisait de demander. BUT DE GUINGAMP ! Bon après la défense et le gardien de Pau ont offert le pion en faisant n’importe quoi.

17h39 : Il y a donc 8 matchs nuls pour l’instant sur les 9 matchs. Personne n’a envie de gagner ou quoi ?

17h34 : ET GRENOBLE QUI ÉGALISE !! Le derby des Alpes n’a rien à envier aux plus gros derbys européens.

17h33 : Il a l’air sympa ce Troyes-Amiens dont nous avons pas vu la moindre image en 33 minutes. Ça se trouve ils sont même pas en train de jouer on ne sait pas.

17h29 : ET BUT POUR CAEN À BASTIA ET POUR RODEZ CONTRE CLERMONT !!

Ça part enfin dans tous les sens dans ce multiplex. Mais on a quand même vu la cagade du gardien de Clermont Théo Guivarch. Qui comme son nom l’indique n’a aucun lien de parenté avec Stéphane.

17h28 : BUT À ANNECY ! Thomas Partey avait raison, il est possible de marquer sur une touche longue. Faut juste que ce soit Grenoble en face.

17h26 : Vous pensez que Kylian Mbappé est devant sa télé pour regarder le match de Caen ?

17h25 : AH UN NOUVEAU BUT !! Une tête à Bastia après une sortie totalement manquée du portier de Caen. Belle saison pourrie jusqu’au bout pour les Caennais.

17h22 : Très déçu de ne pas voir un gardien en attaque ou un attaquant en défense dans certains matchs où il n’y a pas le moindre enjeu.

17h16 : ET BUT DE METZ !! Plat du pied, sécurité de Bokele. Ça va être compliqué pour Laval d’accrocher les play-offs.

17h14 : L’ÉGALISATION DU RED STAR !! Belle reprise à bout portant de Damien Durand.

Damien Durand on dirait le nom d’un regen dans Football Manager.

17h12 : Faire ce live m’a permis de savoir que Famara Diedhiou, Kader Bamba et Henri Saivet jouent à Clermont. Comment ils peuvent être aussi mal classés ? Peut-être parce que nous sommes en 2025.

17h10 : OH LE BUT DE CLERMONT !! Une belle tête de Famara Diedhiou qui permet à Clermont de respirer un peu et de laisser Martigues en position de relégable.

17h09 : C’est plus Oukidja le gardien de Metz ?

17h05 : Vous saviez que Yacine Bammou avait bossé à la boutique du PSG ?

17h03 : ET DÉJÀ UN BUT DANS CE MULTIPLEX ! Il est pour Dunkerque. Quel travail de Yacine Bammou sur le but de Al-Saad.

17h02 : Je vous donne mes paris : Lorient champion, Guingamp barragiste, Martigues relégué. Oui, je n’ai pris aucun risque.

17h00 : ET C’EST PARTI SUR LES 9 PELOUSES !

16h58 : Les artistes entrent dans les arènes. Les joueurs de Caen aussi.

16h55 : Alors qu’on me dit dans l’oreillette que Jürgen Klopp est présent à Charléty pour le match du Paris FC. Décidément les places gratuites ça attire du monde.

16h50 : Je ne vais pas m’amuser à vous annoncer les compos des 18 équipes hein. Je peux juste vous dire que Lorient se présente avec Pagis et Kroupi titulaires. Heureux de savoir qu’ils jouent encore au foot. Comment ça se sont leurs fils ?

16h45 : Salut les fous vous allez bien ? J’imagine que oui car c’est la dernière journée de Ligue 2. Et il y a de l’enjeu à tous les niveaux. Et en plus c’est un multiplex. Que demander de mieux ?

Benfica-Sporting : que le meilleur règne