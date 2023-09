En direct : OL-PSG (0-2)

Laurent Banc aligne quant à lui un 4-2-3-1 qui a déjà bien changé depuis Nice il y a une semaine :

Lopes – Mata, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Tolisso, Maitland-Niles – Cherki, Caqueret, Nuamah – Kadewere.

Retours de Lopes et Mata, premières titularisations de Nuamah et Maitland-Niles et le revenant Kadewere, Lacazette étant suspendu et Baldé sur le banc.